Un estudio revela que casi la mitad de los contagios de coronavirus puede ser asintomáticos

Un 45% de personas infectadas por el virus de coronavirus nunca manifiesta síntomas de la enfermedad, pero puede representar un papel significativo en la temprana y continua propagación de la enfermedad, y tampoco se descarta una ausencia de daño de estos pacientes, según resultados de un análisis estadounidense.



Los investigadores de conjuntos de datos públicos sobre infecciones asintomáticas Scripps Research, de Estados Unidos, recopilaron información de estudios de pruebas en 16 cohortes de todo el mundo.



Estos conjuntos de datos, reunidos a través de búsquedas de palabras clave de PubMed, bioRxiv y medRxiv así como búsquedas en Google de informes de noticias relevantes, incluyen información sobre residentes de asilos, pasajeros de cruceros, reclusos de prisiones y varios otros grupos, según informó la agencia de noticias Europa Press.



El informe publicado en la revista Annals of Internal sugiere además que los individuos asintomáticos son capaces de transmitir el virus durante un largo período de tiempo, quizás más de 14 días.



Las cargas virales son muy similares en personas con o sin síntomas, dice el estudio, que destaca la necesidad de realizar pruebas exhaustivas y de rastrear los contactos para mitigar la pandemia.



"Está claro que con una tasa tan alta de asintomáticos, necesitamos echar una red muy amplia; de lo contrario, el virus continuará evadiéndonos", explicó el líder de la investigación, Eric Topol.



"La propagación silenciosa del virus hace que sea aún más difícil de controlar. Nuestra revisión realmente destaca la importancia de las pruebas", agregó Topol.



Los autores también concluyen que la ausencia de síntomas puede no implicar una ausencia de daño.



Las tomografías computarizadas realizadas en el 54 por ciento de los 76 individuos asintomáticos del crucero Diamond Princess parecen mostrar anormalidades pulmonares subclínicas significativas que aumentan la posibilidad de que la infección por SARS-CoV-2 afecte la función pulmonar, un hecho que podría no ser evidente en lo inmediato.