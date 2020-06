Luis Basterra admitió que no sabía que el Presidente anunciaría la expropiación de Vicentin

El lunes pasado, el presidente Alberto Fernández anunció la intervención y la expropiación de Vicentin, una de las principales compañías del sector agropecuario.

Una semana después, el titular de la cartera de Agricultura, Luis Basterra reconoció que no sabía que el Presidente iba avanzar con la expropiación de Vicentin, aunque sí había participado de discusiones sobre el futuro de la agroexportadora.

“¿La palabra expropiación no formó parte del debate con el Ministerio de Agricultura?”, fue la pregunta en una entrevista radial. “Yo no estuve en esa parte”, confesó Basterra. Y ahondó: “Los que trabajamos la tierra no le damos tanta vuelta, acá hay una medida que es rescatar la empresa y que el Estado Nacional sea actor partícipe. Esa parte, estuvimos involucrados, la conversamos, la conveniencia, la oportunidad, me buscaron, transmití... El instrumento y la oportunidad, no. No podemos hacer una asamblea universitaria para que se decida. Estamos hablando de que Prat Gay nos estaba por llevar puesta la empresa”.