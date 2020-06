El transporte será exclusivo para personal esencial: mañana caducan los permisos

Tras la reunión del presidente Alberto Fernández con el gobernador bonaerense Axel Kiciloff y Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño, se confirmó que el transporte en el AMBA será exclusivamente para personal esencial.

De esta manera, sólo personal de la salud, seguridad, periodistas y personas vinculadas al área alimenticia podrán utilizar trenes, colectivos, taxis y demás vehículos públicos. La medida será anunciada en las próximas horas.

En tal sentido, se avisó que a partir de mañana se llevarán adelante estrictos controles en las principales estaciones y puntos clave de la Ciudad de Buenos Aires y Conurbano. "Querían salir a correr y pasear salgan; ahí están las consecuencias", ironizó en una entrevista exclusiva que dio minutos después por Telefé.

El presidente afirmó que a partir de la medianoche caducarán los permisos para el transporte público en la zona del AMBA, y aseguró que en los últimos días “aumentaron los contagios, la movilidad y la ocupación hospitalaria", por lo que llamó a "estar atentos", y señaló que el coronavirus "circula en todos los barrios”.

“Tenemos que bajar el nivel de tránsito para bajar los contagios. Hoy tuvimos una mirada común en la reunión que mantuvimos con Diego Santilli y Axel Kicillof”, señaló el mandatario en la entrevista.

Del tema de los runners aseguró que a partir de mañana sólo podrán salir a correr por número de documento. "Me alegro que Horacio (Larreta) haya tomado nota".

"Podría hacerme el distraído pero no puedo. Algo no estamos haciendo bien. El resto son dilemas que no me gustan entrar. La economía y la salud son diferentes. Si no hacemos algo la vida de muchos argentinos corre riesgo. Los que le prestaron la atención a la economía así están: 45 mil muertos en Brasil", disparó.

"Si tengo que perder popularidad por salvar la vida de los argentinos no tengo problema", remarcó.

De la extensión de la cuarentena aseguró que no sabe hasta cuándo será. "No sé por qué alguien habló de septiembre. No me gustaría que eso pase. No tenemos una fecha todavía".

Luego se refirió a la situación económica que atraviesa el país. “Nosotros como Estado seguimos socorriendo a todos los que debemos socorrer, ya llevamos dos meses pagando el 50% del sueldo de los que tienen empleo y el IFE llega a 9 millones de personas”.

Máa adelante se refirió a la intervención en Vicentín. Respaldó la decisión del poder legislativo y dijo que lo avala la Constitución. "La expropiación es para recuperar la empresa. Si existe otra manera de recuperarla estoy dispuesto a escucharla. Quiero salvar las fuentes de trabajos de un operador nacional. Estoy esperando que alguien traiga una alternativa pero nadie la trajo". Además aseguró que la decisión fue suya y no de la vicepresidente Cristina Fernández.

"Las empresas aéreas tienen el mismo problema en todo el mundo. Hubiese preferido que Latam no pasase por esta situación. Lo tienen todas las aerolíneas este problema. No me sorprendió", se refirió a la situación de la aerolínea que dejó de operar en vuelos de cabotaje en el país.

Sobre la deuda que el Gobierno nacional está negociando con fondos internacionales el presidente remarcó: "No soy el presidente del default. Nosotros agarramos un país defaulteado. Estamos negociando y haciendo un enorme esfuerzo. No sé si estamos más cerca más lejos. Hicimos una segunda oferta y esperamos una respuesta. Siempre es mejor acordar, obviamente. Claramente es mejor".