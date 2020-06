Un nuevo ataque a un club de fútbol infantil: ahora le tocó a Sporting

Los robos y actos de vandalismo en clubes del fútbol infantil de la Región siguen sumando capítulos y ahondando la preocupación, por cuanto se trata, en su enorme mayoría, de instituciones comunitarias que solventan sus gastos con enorme esfuerzo. El último de estos ataques fue entre la noche del lunes y la mañana de ayer en el club Sporting, que alquila su predio deportivo en 151 entre 514 y 515, en Melchor Romero, de donde sustrajeron los 30 metros del tejido de alambre que rodeaba a la cancha de fútbol.

No se trató de un hecho esporádico. Por el contrario, María Vargas, que desempeña el cargo de vocal en esa institución, expuso ayer ante EL DIA que “es el quinto o el sexto robo que sufrimos en lo que va del año. Pero en el 2019 hubo 12 episodios, entre los cuales incluyeron vandalismo, y en el año 2018 se registró una cifra similar”. Se mostró convencida de que los responsables de los episodios de esas características “son de la zona”, al tiempo que lamentó que no se puedan prevenir. También que quienes se proponen robar y/o generar daños “se ven ayudados por la gran oscuridad que tenemos a la noche y por la impunidad con la que se manejan”.

Tras mencionar que este nuevo ataque será denunciado en la comisaría Decimocuarta, consignó que para no dejar a esas instalaciones todavía más vulnerables “se está poniendo un alambrado, principalmente en el sector que da a la calle, porque quedó todo abierto”.

El club funciona desde hace 10 años en ese predio y compite en la liga del fútbol infantil APLFI con chicos de 6 a 13 años. “Tres semanas antes de la cuarentena nos entraron a robar en el buffet. Desclavaron tablas de madera del techo, pero no lograron su objetivo. No sabemos por qué”, indicó el directivo. El sitio había sido desvalijado antes, por lo cual los responsables ya no dejan alimentos ni bebidas. “Han robado hasta los inodoros”, concluyó la dirigente. Quienes puedan colaborar en estas circunstancias pueden comunicarse a través del número (221) 15-558-3511.