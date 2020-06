El último deseo del profesor Loza: donan al Conicet elementos con los que cultivaba cannabis

Daniel Loza, bautizado por la policía como el “Profesor Botánico”, fue un profesor de Matemática que cultivaba plantas de cannabis en su casa ubicada en 69 entre 2 y 3 y preparaba aceite con fines medicinales que repartía de manera gratuita entre personas enfermas que lo necesitaban.

Sin embargo, sufrió el allanamiento de su vivienda en mayo de 2018 y fue llevado a prisión por esa actividad. Más tarde, la jueza Marcela Garmendia decidió su libertad porque consideró que Loza no perseguía fines económicos. Pero estando detenido, todo cambió para el profesor, porque su salud se fue deteriorando, perdió mucho peso y se agravó una enfermedad hepática que padecía. Falleció en agosto de ese mismo año.

En una entrevista que le había concedido a este diario, Daniel había sido en claro en cuanto a su accionar : “De acá nunca salió un gramo de marihuana. Ni siquiera una flor. Vengo dedicándome a la elaboración de aceite de cannabis con la única finalidad de ayudar a curar a personas que están afectadas por niveles altos de colesterol, diabetes, artritis y mal de Parkinson”.

Ahora, transcurridos dos años de aquella detención, el último deseo del Profesor, según su hijo Kobunco, pudo cumplirse. Todos los elementos que habían sido secuestrados por la Justicia en aquella ocasión, fueron donados al CONICET (El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)

En diálogo con este medio, el propio Kobunco contó cómo pudo concretarse esta donación: “Gracias a una lucha incansable, de muchos investigadores, médicos, organizaciones y familias que pelean por sus hijos, porque el dolor no respeta nada, se mete en tu casa, se cumplió el deseo de mi papá. Él había pedido ante la jueza, antes de la liberación, que todo lo que se había incautado se le entregue a la facultad para que lo analice y que si estaba en condiciones se pueda aprovechar para tratamientos. Y así fue”.

“El 1 de junio de este año nos llamaron del CONICET para decirnos que habían entregado las cosas, todo, herramientas, material vegetal, cosas que estaban envueltas al vacío, todo fue entregado al doctor Darío Andrinolo, que se la jugó mucho para que este deseo de papá se cumpla. Creemos que este fallo, es una manera de acercamiento y reconocimiento de la Justicia con los beneficios que el Cannabis puede generar. Es liberarnos un poco a nosotros también. Cumplir con los deseos de tu papá”, expresó Loza.

Asimismo, remarcó que la Fiscalía, fiscales de La UFI 18 y la jueza “nos fue ayudando e hicieron posible este fallo inédito en Argentina. Que todo sea sometido a investigación y no a destrucción”.

“LE HABÍAN DADO 8 AÑOS DE VIDA Y VIVIÓ 18 COMO QUISO”

Haciendo un poco de historia, Kobunco repasó la vida de su padre, quien en 2001 había sido diagnosticado con una enfermedad terminal que terminó por conducirlo a fabricar su propia medicina.

“Mi papá era un tipo con una vida común, pero era muy curioso,un científico loco y en 2001 le detectan una enfermedad terminal, que todos los tratamientos que le ofrecían eran experimentales. Podía durar 8 años o vivir 3. Estaba entre durar y vivir. Y optó por hacerse su propia medicina. Empezó a hacer experimentos, funcionaban, y se largó a compartir la medicina generosamente y también su conocimiento a gente que podría servirle. La mejor manera fue armar un canal de Youtube”, contó.

Y recordó cómo se produjo el allanamiento en la casa de su padre y todo lo que vino después: “El cannabis cubre un montón de patologías y él entendía que se podía hacer la medicina propia. Pero bueno, molestó varios intereses, empezó a ver drones por la casa, rondaba gente rara, hasta que el 18 de mayo de 2018 lo allanaron de noche, algo irregular. Todas las herramientas que tenía para arreglar heladeras y lavarropas las pusieron como que eran un laboratorio, un profe narco, y el profesor botánico. Mi viejo era un tipo solidario”

“Cuando logramos su liberación ya estaba muy deprimido. Le habían dado 8 años y vivió 18 como quiso, pero sacarle su medicina fue como desenchufarlo y al haberle quitado todo también lo desenchufaron económicamente. Estuvo en cana con gente que había matado, no es poca cosa. Se había contagiado una tuberculosos y al poco tiempo, el 31 de agosto, se murió. El mismo día, habían habilitado al CONICET, que era Ciencias Exactas, a que haga un cultivo para investigación, y ese mismo día eligieron la cepa de mi papá. Sus procesos eran novedosos y la UNLP toma una de sus cepas como la primera argentina con fines terapéuticos para caracterizar”, confió emocionado.

“QUEREMOS QUE MI PAPÁ SEA LEY”

Ahora, Kobunco y sus allegados, continúan peleando para que el cultivo de cannabis con fines medicinales se convierta en ley y que lleve el nombre de su papá: “El profesor Loza es un ícono, y ahora apuntamos a hacer una ley, como en su momento fue la Ley Micaela o Justina, queremos que la ley que salga de Cannabis sea la Ley Loza, para que a nadie más le vuelva a pasar esto. Qué no haría uno por un hijo o una familia, si ves que a tu hijo lo ayuda esto a vivir, a caminar, lo acerca a la vida, qué no harías. Eso hacía mi papá. Vamos por una ley Loza. A mi papá le fallaron tres órganos: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. No queremos que esos tres órganos le fallen a nadie más" sostuvo y deseó también: "Que mi papá sea ley”.