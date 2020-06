Mascarillas que desenmascaran: decenas de denuncias por elementos deficientes repartidos por China

China quedó en el ojo de la tormenta por ser el país en cual comenzó a circular la pandemia de Covid 19 y por el trato que se le dio a la enfermedad que empezó a propagarse por todo el mundo. Ante esto, sus autoridades consideraron que un camino para paliar la situación y limpiar su imagen, era ponerse al servicio de muchos países, asistiendo con elementos sanitarios de forma gratuita.

Sin embargo, no dejan de aparecer denuncias por el mal estado o deficiencia, sobre todo, de las mascarillas que proveyó el país asiático mediante la denominada “diplomacia de las mascarillas”

Es así, que a comienzos de abril, China había exportado cerca de 4.000 millones de mascarillas, 37,5 millones de trajes protectores, 16.000 respiradores y 2,84 millones de kits de testeo de COVID-19. Sin embargo, no todo fue lo que parecía.

Países como Holanda, España, Alemania, tuvieron problemas y además, la Unión Europea (UE) debió suspender la distribución de 10 millones de mascarillas.

De un lote de 1,5 millones de cubrebocas que fueron enviados miembros de la UE , se denunció que 600.000 no contaban con los certificados europeos y no cumplían con los estándares médicos requeridos para su distribución. En tanto que Holanda ya había denunciado que las 600.000 mascarillas recibidas por parte de China no cumplían las normas de calidad, mientras que en España sucedió lo mismo con una partida de 140.000 mascarillas.

En tanto, Alemania, informó que en abril recibió un lote de 11 millones de mascarillas chinas defectuosas y fueron rotuladas como “basura”. Por similar situación pasaron Canadá y Estados Unidos.

“La diplomacia de las mascarillas es un intento, a través de un regalo, de cambiar el relato y la imagen del país de donde había salido el virus”, dijo el profesor en historia y cultura de China moderna y contemporánea de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), Manel Ollé, a El Nacional, de Cataluña. “Se busca ganar popularidad y una imagen positiva”, aseguró y agregó: “Con este movimiento se ha mezclado lo que era regalo y lo que era compra. Ha habido varias compras de mascarillas y tests defectuosos, que no cumplían con los estándares”