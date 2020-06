Crece la preocupación tras la muerte de la mujer internada al lado de un caso de Covid-19

El caso de la vecina platense con cáncer de pulmón que murió el fin de semana en una clínica de La Plata tras ser internada al lado de una paciente portadora de Covid-19, sumo un nuevo capítulo anoche con un allanamiento en el centro médico donde se secuestró, por orden de la titular de la UFI N° 14 de La Plata, María Scarpino, una serie de elementos que serán analizados para determinar si hubo negligencia o no por parte del centro médico local.

En horas de la noche personal de la DDI La Plata concurrió al centro médico de 62 entre 2 y 3 donde se retiró, entre otros elementos, historias clínicas de la mujer fallecida, Ana María Cendagorta, y de la paciente que dio positivo al virus, para ser sometidos a investigación a instancias de la denuncia que presentó la familia de Cendagorta "por la posible comisión de delito de acción pública".

De acuerdo con información judicial, durante el procedimiento se solicitó "información sobre el libro de guardia y/o ingreso de pacientes que se hallaren alojados en la habitación en cuestión; historia clínica de ambas pacientes; informes de los testeos de Covid-19 y sobre otras patologías; y documentación relacionada con el hecho que se investiga y que acredite cumplimiento de protocolo e identificación de personas que tuvieran contacto estrecho con dichos pacientes (médico, enfermero, etc)".

Gustavo Galasso, abogado de los hijos de Cendagorta, explicó que el operativo en el centro médico "derivó de una orden de presentación que hemos presentado nosotros por la posible comisión de delito de acción pública" y "esperaremos a ver cómo sigue el caso que lo viene llevando la Dra. Scarpino".

El letrado señaló que "creemos que hubo una clara negligencia en el manejo dentro de la clínica". "Ahora hay toda una familia en cuarentena tras entrar en contacto con una persona enferma con Covid-19. Los hijos de la mujer están en cuarentena, atravesando por una situación traumática. Todavía no recibieron el cuerpo de su madre y no fueron notificados sobre el resultado del testeo, que supuestamente dio negativo", agregó el abogado.

Y expresó que "tampoco sabemos qué pasó con el personal de salud. Hay muchas situaciones que deben esclarecerse al respecto y que a partir de medidas como la que se tomó anoche va a ir determinando la fiscalía actuante ".

Juan Diez, hijo de Cendagorta y denunciante, afirmó que "la cuestión no pasa por si mi madre murió por Covid-19 o no, supuestamente el test dio negativo, pero no lo sabemos, nadie de la clínica se comunicó con nosotros".

"El tema es que nos expusieron a todos", enfatizó.

"Que nos expliquen por qué tuvimos que quedar aislados. Que nos expliquen qué protocolos sanitarios se establecieron. Qué pasó con el personal de salud que estuvo expuesto en esa habitación", son algunos interrogantes que se plantea la familia de Cendagorta. Diez sostuvo que "el único cambio que hubo hasta hoy es que supuestamente el test a ella le dio negativo".

Diez explicó que tanto él como sus tres hermanos permanecen en el más absoluto aislamiento, sin contacto con otros familiares, sin poder reunirse con sus hijos, realizando el duelo por la vía virtual y a la espera de que le entreguen el cuerpo de su madre, que permanece en la morgue del centro médico. "Ni siquiera pudimos despedirnos de nuestra madre. A ella la aislaron a los pocos días de internación porque le hicieron compartir una habitación con otra mujer que dio positivo de Covid-19. Por esa negligencia en el Instituto del Diagnóstico le han quitado la posibilidad de luchar. Ella venía batallando con un cáncer desde hace seis meses. Nosotros ahora estamos haciendo un duelo virtual, con videollamadas", relató el hombre.

Diez contó que "hoy el médico clínico nos llamó para saber cómo venía ella y le tuvimos que decir que falleció".

Ayer, el director Ejecutivo del Instituto del Diagnóstico, Gustavo Durán, respondió a la consulta efectuada por este diario que el reclamo es “absolutamente infundado por cómo se dio todo el proceso médico”.

Durán contó que ingresó al Instituto una paciente con celulitis e inflamación en una pierna y que al día siguiente se le presentó fiebre a la mujer.

“Terminó teniendo COVID -dijo-, pero se la aisló no bien se le detectó el estado febril, como lo indica el protocolo”.

Para los directivos del Diagnóstico, la mayor prueba de que la mujer fallecida no pudo contagiarse durante la internación es que la prueba del COVID-19 “dio negativa”.

Durán, asimismo, remarcó que Cendagorta “ingresó con comorbilidad severa, con una situación viral en sangre. Entró ya muy complicada”.