“Cuando pase todo esto, desafío a pelear a Maravilla Martínez”

Intentar volver a los cuadriláteros después del retiro profesional se ha puesto de moda en los últimos tiempos. Así como Mike Tyson planifica su regreso, al menos en una exhibición, ahora se suma a esta movida el platense Hugo Luero, que con sus 64 años y una larga trayectoria sobre sus espaldas (realizó 112 combates en el campo rentado), tiene previsto “desafiar” nada menos que a Sergio Maravilla Martínez, alejado del ring desde hace seis años, pero que también tiene pensado volver a ponerse los guantes. “Después que pase todo esto de la pandemia, voy a desafiar a Maravilla Martínez, a ver si se anima a pelear conmigo”, le dijo a este diario Popeye Luero, quien supo poseer los cinturones argentino y sudamericano de los welter.

Luero, quien se retiró del profesionalismo hace quince años, aún conserva la “llama encendida” de querer subirse a un cuadrilátero, más allá del paso del tiempo.

“Después de mi retiro, jamás deje de entrenar. Siempre me mantuve en forma porque seguí ligado al boxeo de alguna u otra manera. Por eso, después de que pase todo este kilombo, voy a desafiar a pelear a Maravilla Martínez”, agregó.

Popeye Luero, que realizó 112 peleas como boxeador profesional, durante 15 años de trayectoria, debutó en el campo rentado el 7 de febrero de 1976, derrotando por nocaut a Juan Carlos Zalazar, en San Clemente del Tuyú. Y su retiro oficial ocurrió el 12 de abril de 1991, cuando superó por puntos, en decisión unánime, a José Rodolfo Quinteros, en Posadas.

A lo largo de su trayectoria, Luero enfrentó a los mejores exponentes de su categoría del momento, como Cacho Arce Rossi, Ramón Avendaño, Hugo Ariel “Pajarito” Hernández, Uby Sacco y Lorenzo García, entre otros.

“Estoy en forma y me siento muy bien. Jamás dejé de entrenar. Lo hago todos los días en la rambla de 32 y 28, junto a mi entrenador Marcelo Daneri. Le hago el desafío a Maravilla Martínez, a quien conozco muy bien”, agregó. Consultado sobre cuáles son los pasos que debe seguir para volver a combatir, Luero enfatizó que “tengo que llevar los estudios médicos a la Federación Argentina de Boxeo. Y después que lo aprueben, me entregan la licencia. En principio, la idea es hacer la exhibición en La Plata ”. Y agregó: “no es la primera vez que lo desafío a Maravilla, ya lo hice en otras ocasiones. Con él tengo una amistad, así que creo que no tendrá problemas en aceptar. Lo espero con muchas ganas”.

Por último, Popeye enfatizó que “como ya estoy jubilado de Minoridad, tengo todo el tiempo del mundo para entrenar. Trabajo todos los días en el aspecto físico, y también hago algo de guanteo”.