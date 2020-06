El tenis se llena de preguntas tras el positivo por COVID-19 de Dimitrov

El solo hecho de verlo en la foto a Grigor Dimitrov con barbijo y reposado en la cama, causa impacto. Ni que hablar de los jugadores, organizadores y dirigentes que la semana pasada habían acordado la reanudación de la temporada de tenis interrumpida por la pandemia de coronavirus. Es que el tenista búlgaro contrajo COVID-19.

El propio Dimitrov se encargó de dar la noticia a través de las redes sociales, y conmovió al mundo del tenis. “Hola a todos. Quiero decirle a mis fans y amigos que he dado positivo de COVID-19, en Mónaco. Quiero asegurarme de que cualquiera que haya estado en contacto conmigo, durante estos últimos días se haga el test y tome las precauciones necesarias. Siento mucho el daño que he podido causar. Ahora estoy de vuelta en casa y me estoy recuperando. Gracias por su apoyo y por favor manténganse seguros y saludables” escribió en su cuenta de Instagram.

Hasta el sábado pasado, Dimitrov había participado del torneo exhibición “Adria Tour”, que fue organizado por Novak Djokovic en distintos países de la zona de los balcánicos, pero al conocerse el positivo de coronavirus de uno de sus protagonistas ayer, inmediatamente fue cancelada la final entre el actual número uno del mundo y el ruso Andrei Rublev, que iba a tener como sede a la ciudad croata de Zadar. A propósito, el último día que el búlgaro tuvo acción cayó frente al croata Borna Coric por 4-1 y 4-1. Después de ese partido viajó a Mónaco, donde tiene su residencia, y se sometió a las pruebas correspondientes con las que se comprobó que había contraído COVID-19.

Ahora todos los que estuvieron cerca de Grigor Dimitrov están “bajo sospecha”, ya que si bien no se dieron precisiones al respecto, el búlgaro se habría presentado “asintomático”, por lo que podría haber contagiado a cualquiera que estuvo a su lado y sin la distancia social correspondiente, sabiendo el alto grado de contagio que tiene el virus que mantiene en vilo a todo el mundo. En el caso del austríaco Dominic Thiem, sin embargo, anunció, justo antes de trasladarse al sur de Francia para jugar el Ultimate Tennis Showdown, que había dado negativo después de realizarse el testeo obligatorio al regreso a su país.

El “Adria Tour” quedó en el ojo de la tormenta, ya que recibió todo tipo de críticas porque no se respetaron las medidas de seguridad sanitaria e inclusive en las gradas se llegaron a aglomerar a más de 4 mil personas en escenarios reducidos sin la correspondiente distancia social, lo que despertó el enojo de Djokovic.

Claro que solamente no fue lo que sucedió dentro de un court de tenis, ya que hace unos días atrás varios jugadores participaron de una fiesta en un boliche de Belgrado. Ahí se puedo ver, inclusive se hizo público por medio de las redes, a Djokovic, Thiem, Zverev, el propio Dimitrov y los tenistas locales Dusan Lajovic y Filip Krajinovic, disfrutando de la noche de Belgrado. Nole fue el “maestro de ceremonias” y demostró que además de ser el número uno del tenis es también un dotado a la hora de bailar cualquier ritmo de música arengando al resto de los presentes que danzaron y saltaron todos juntos sin camisas.

A propósito, la semana pasada Djokovic asistió al homenaje de Dejan Milojevic. Ahí se encontró con el jugador de básquet del Partizán, Nikola Jankovic, que horas después se supo que había dado positivo. Ahora falta saber cuál va a ser el futuro del “Adria Tour” que aún tiene programados dos torneos, en Banja Luka y Sarajevo. De hecho, se suspendió la presentación en Montenegro, que por las normas de dicho país en cuanto a la entrada de ciudadanos extranjeros, se les exige una cuarentena de 15 días.

Dimitrov es el primer caso de un jugador de la élite (se ubica en el puesto número 19 del ranking mundial), y el segundo de un tenista después del caso del brasileño Thiago Seyboth Wild a finales de marzo, en dar positivo. Esto alterará los planes de la Asociación de Tenistas Profesionales, que el pasado miércoles anunció el regreso oficial a las canchas el próximo 14 de agosto con el torneo ATP 500 de Washington. De acuerdo al calendario, después está previsto que se dispute el Masters 1000 de Cincinnati que este año se mudará a Nueva York,

La gira americana termina con el US Open, del 31 de agosto al 13 de septiembre. Estos dos últimos certámenes están en la “burbuja” que tiene preparada la USTA en la ciudad neoyorquina, ya que se someterá a los tenistas a un examen previo antes de realizar el viaje. Desde la llegada a destino se realizarán test PCR cada cuatro días y se aislará a cualquiera que supere los 37,8 grados de temperatura.

Claro que el positivo de Dimitrov encendió las alarmas de del tenis. Tras el partido del sábado contra Borna Coric, donde no se mostró en su mejor nivel, el búlgaro adujo que “esto es consecuencia del esfuerzo físico y la exposición al sol en los últimos días, y tendré que perder el último día en Zadar”. En la jornada de ayer, ya en Mónaco, se sometió al test que dio positivo de COVID-19.