Se peleó con una cuadrilla y evitó la tala de un árbol en el frente de su edificio

Hace unos días, tal como publicó este diario, vecinos de Gonnet habían manifestado su descontento por la tala de árboles en la zona de 29 y 472. Aseguran que se bien se pidió despuntar algunas ramas como es natural durante el otoño, la cuadrilla que se presento terminó realizando “una poda indiscriminada”

Ahora, tras alertarse mediante dicha nota, una vecina de la zona de 48 e/ 1 y 2 evitó una situación similar cuando sintió el ruido de las motosierras.

“Están talando (no podando) árboles en calle 48 entre 1 y 3. Me peleé con la cuadrilla y conseguí que no tocaran mi árbol, que es un árbol sano. Me descalificaron por mujer además”, contó Julia, quien vive en un edificio de la zona.

Si bien pudo evitar que el árbol al cual se refiere quede “mutilado” no pudo hacer lo propio con el que está ubicado al lado.

“Yo leí la nota del otro día y me sirvió. Por eso hoy en cuanto escuché las motosierras bajé a la calle. En Espacios verdes no responden el teléfono. Talaron el árbol de al lado y siguieron en la otra cuadra”, remarcó enojada.