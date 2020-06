Como la Gata, Gonzalo Rodríguez colgó los botines en medio de la pandemia

Igual que Gastón Fernández, la Gata, el delantero de Estudiantes que anunció su retiro de la práctica activa del fútbol en medio de la pandemia por el coronavirus, el marcador Gonzalo Rodríguez, de San Lorenzo, comunicó a través de un Instagram Live en la cuenta oficial del club que colgará los botines tras 18 años de carrera, en la que además del Ciclón jugó en el Villarreal y la Fiorentina, de las ligas de España e Italia, respectivamente.

"Quiero anunciar que me retiro del fútbol, que llegué hasta acá. Es difícil, pero la decisión está tomada. Quiero agradecer a todos los que fueron importantes en mi carrera. Di todo hasta el último minuto", expresó en un vivo de la red social Instagram.

El defensor de 36 años agregó que "le quiero agradecer a la gente el cariño que me dio en estos años. Estoy conteniendo las lágrimas. En Europa siempre tenía la camiseta en el vestuario porque San Lorenzo es como mi familia".

Poco más tarde, y en diálogo con radio continental, Gonzalo Rodríguez confesó que "me hubiese retirado en junio y algunos compañeros del club ya lo sabían", tras lo cual insistió con que "la decisión ya estaba tomada, me retiré donde quise, donde empecé", e hizo un repaso de su carrera como futbolista profesional y su amor por San Lorenzo, club en el que asomó.

En ese marco, recordó cuando Antonio Pizzi lo marginó del plantel superior azulgrana: "En el segundo entrenamiento me dijo que no me iba a tener en cuenta, me llamó la atención porque no habíamos hecho fútbol", tras lo cual recordó un episodio de similares características vivido en el Villarreal español: "Tuve algún rose con (Ernesto) Valverde, pero sólo estuvo seis meses en el club".

Gonzalo Rodriguez destacó que "yo me encariño mucho donde estoy, por eso solo estuve en tres equipos", respecto de sus mejores años en San Lorenzo, rememoró la obtención de la Copa Sudamericana: "Fue increíble, porque yo era un chico de 20 años que hacía poco iba a la tribuna a alentar y ahora estaba en el campo de juego", resaltó sobre su único título con los Cuervos, en 2002.

Rodríguez aseguró que "toda mi familia es hincha de San Lorenzo, yo soy de Boedo y nunca voy a dejar de ir al club, mi hijo va a la pileta de la sede. Estoy orgulloso de cómo sentí la camiseta en cada partido" y en su repaso por lo experimentado en Villarreal, club en el que logró la Copa Intertoto en 2004, y en la Fiorentina, donde es ídolo de la hinchada.

"Estuve ocho años en el Villarreal y me sentí muy cómodo, aprendí un montón ahí. Y lo que me pasó luego en la Fiorentina fue increíble, el cariño que recibí nunca lo habría imaginado", finalizó.