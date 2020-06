Saquean una parroquia de Berisso y se llevan hasta la imagen de la Virgen

“Indignados”, fue la palabra que vecinos e integrantes de la comunidad religiosa de Villa Argüello, Berisso, repetían al observar el resultado de un nuevo ataque a la Capilla “La Sagrada Familia”, perpetrado durante el fin de semana pasado. Robaron de todo, hasta la imagen de la Virgen.

La sospecha es que los delincuentes ingresaron en la parroquia, situada en 9 entre 131 y 132, en algún momento del domingo último. Para hacerlo no repararon en esfuerzos: tiraron abajo una pared de la edificación y no dudaron en romper puertas y mobiliario.

“Destrozaron todo, hasta con saña pareciera. Además, revolvieron los muebles y tiraron lo que encontraban al piso, buscando no sé qué porque no se guarda dinero ahí y las cosas de valor son pocas”, le dijo a este diario Even, integrante de esa comunidad religiosa.

Al tomar conocimiento del hecho, entre los feligreses fue pasando de celular en celular un mensaje de WhatsApp que narraba lo sucedido. “Debido a que algunos ya se han enterado de lo ocurrido, quiero informarles que una vez más han robado en la Capilla ‘La Sagrada Familia’, para lo cual hicieron un boquete”, decía el texto.

Entre los elementos sustraídos había varias mesas y sillas, una heladera, una cocina, herramientas de la huerta, carretillas, la vestimenta del padre Juan Ferri y la imagen de la Virgen de Luján.

Even, colaboradora en el lugar y vecina del barrio, señaló que “se llevaron la leche y los alimentos, hicieron un daño terrible y es evidente que vinieron con una camioneta o algo así. Rompieron el baño, innecesariamente, todo por hacer daño”.

“Estamos muy tristes, por los chicos, por la comunidad, por el esfuerzo que hacemos. Muy tristes”, agregó la mujer. Ahora piden ayuda para recuperar parte de lo perdido y solicitan “no tomar represalias” ante el hecho.