"Quisiera ver a Bilardo", el pedido de Maradona

A 30 años del histórico Mundial de Italia 1990, Diego Armando Maradona dejó a un lado todos los altibajos que caracterizaron su relación con Carlos Salvador Bilardo, y en ese marco expresó su deseo de volver a encontrarse con el entrenador del Seleccionado nacional campeón en México 1986.

El capitán del equipo imaginado por el Narigón desde que se hizo cargo, manifestó en una entrevista con un diario porteño "quisiera ver a Bilardo", y en ese marco se mostró esperanzado en lograr un contacto con quien se encuentra internado en un centro asistencial.

"Ojalá pueda hablar con él en estos días, si se puede", manifestó el actual director técnico de Gimnasia que está a la espera del reinicio de la actividad futbolística tras la pandemia por el coronavirus que interrumpió la competencia oficial.

Maradona hizo un repaso de aquella Copa del Mundo que finalizó en una polémica derrota frente a Alemania, valorada como pocas a nivel popular, y Bilardo estuvo presente en la mayor parte de cada recuerdo.

Por ejemplo, su memoria le permitió tener presente la confianza del entrenador a pesar de la derrota en el debut ante Camerún. "Bilardo fue el primero que sabía que íbamos a clasificar. Cuando terminó el partido con Camerún estábamos todos hechos pelota y yo siento una mano que me agarra la cara de atrás. Se me acerca al oído y me dice: 'Tranquilo, Diego. No pasa nada. Estamos clasificados'. Era Bilardo. Él estaba convencido", resumió.

Maradona-Bilardo conformaron una de las duplas más trascendentales de la historia del fútbol argentino, que fue más allá de la Selección nacional e incluyó una serie de situaciones que los enfrentó.

Dejando de lado todo lo que pasó, Diego aprovechó una nota en una etapa tan particular como la actual, con el Covid-19 amenazando cada día, para confesar: "Lo quisiera ver, Carlos fue muy importante".

"Me dijeron que estaba mal, que después se recuperó un poco, pero que venía jodido. Fue una piña en la boca. Ojalá se mejore. Carlos fue muy importante y te llegaba bien adentro. El otro día alguien dijo que solo daba las arengas, que no armaba el equipo. ¿Y? ¿Te parece poco? Llegarle al jugador puede cambiar un partido y eso no lo tiene cualquiera. Hay técnicos que no le llegan nunca y por más que sepan mucho no van a ganar nada porque el jugador no les cree. Bilardo te llegaba hasta lo más profundo. Ojalá pueda hablar con él en estos días, si se puede…", explicó Maradona.