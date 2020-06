"A Tevez le ofrecemos el mejor contrato del plantel"

Alferdo Raúl Cascini, quien trabaja junto a Juan Román Riquelme, el vicepresidente encargado del área fútbol de Boca Juniors, confirmó que el club le hizo llegar a Carlos Tevez una propuesta para actualizar su contrato y seguir ligado a la institución un año más. "Esperamos la decisión, queremos arreglar hasta junio de 2021", manifestó el ex volante central campeón con la camiseta azul y oro.

El actual vínculo del Apache con Boca finalizará a fin del corriente mes, y por lo que se ha dejado trascender, el ídolo Xeneize quedó muy cerca de acordar su continuidad en el club de la Ribera, en donde dijo en reiteradas oportunidades que quiere concluir su exitosa carrera.

Aunque ya le había hecho una propuesta de palabra, Boca trasladó esos detalles por escrito, con un contrato que podría extenderse a 18 meses para el caso de encontrarse Boca, a mediados del año que viene, en la definición de la Copa Libertadores de América.

Ahora el delantero evaluará la propuesta, aunque en su círculo intimo se sabe que no va a poner impedimentos para seguir en el club en el cual debutó en Primera División y del cual es hincha, aunque llama un tanto la atención que el presidente Jorge Amor Ameal, tiempo atrás, había asegurado que la renovación del contrato de Tevez se arreglaba "en cinco minutos".

Si bien Cascini no brindó cifras, el nuevo acuerdo sería por objetivos a cumplir y comprendería partidos jugados, goles y presencias por minutos. ¿El monto? Rondaría el millón y medio de dólares en el caso de cumplir el futbolista todos los puntos acordados, aunque las partes tendrían que acordar la cotización del billete estadounidense.

Si bien la cifra, de todos modos, parece alta para la actualidad del fútbol argentino, con clubes que vieron mermados sus ingresos por la pandemia del Covid-19, el número está lejos del último contrato de Tevez, acordado cuando el presidente del club era Daniel Angelici.

En diálogo con Fox Radio, Cascini aclaró que "no se habló de un partido despedida de Tevez. Vamos día a día, paso a paso. Queremos ver si lo podemos solucionar y que Carlitos arregle por un año", y agregó detalles relacionados con lo que sería la propuesta económica: "Estamos esperando la respuesta de Tevez. Rindió y le estamos ofreciendo ser el mejor pago".

Reiteró que "le ofrecemos a Tevez el mejor contrato del plantel", dijo que "le acercamos también una propuesta a Mauro Zárate", jugador al que también se le termina el contrato a fin de mes, y al margen de esta negociación que aparece como prioritaria, aseguró que "a Boca no llegó ninguna oferta oficial por ningún jugador".

Sobre el paraguayo Junior Alonso, que no continuará en la institución, explicó que "no ibamos a contratar a un jugador con no todas las ganas de estar en el club por los problemas que supuestamente tenía" y sobre la posibilidad de contratar a Edinson Cavani como refuerzo, aceptó que la incorporación del atacante uruguayo que se desvinculó del Paris Saint Germain (PSG) "es un sueño", aunque aseguró que "de nuestra boca nunca salió un nombre... Son los jugadores los que hablan. Por suerte todos tienen ganas de venir a Boca. Como lo hizo Arturo Vidal".

Sobre el regreso de Ricardo Centurión, consideró que "es un gran jugador, saca diferencias... Está dentro de las carpetas como cualquier otro futbolista".