Línea 202: miedo, demoras y desconcierto tras los contagios de Covid-19

Entre el miedo, la incertidumbre y las demoras. Ese es el clima entre los pasajeros en las calles de La Plata en el día después del cierre de la Línea 202, la cual comunica con Berisso y Ensenada, luego de que una docena de choferes dieran positivo de Covid-19, lo que implica el primer caso de expansión del virus en el transporte público de nuestra región.

Como se informó en las últimas horas, los trayectos que habitualmente cumplía la línea en cuestión, fueron suplidos por unidades de la Línea 214, que también tiene recorridos en la vecina ciudad. No obstante, pasajeros de la 202 reclamaron que el servicio no estaba funcionando con normalidad y que en las paradas las esperas de los colectivos se efectuaban con más demoras de lo debido.

"Supuestamente el 214 iba a reemplazar al 202, pero hasta ahora no vino ninguno", protestó Zulma, una pasajera que aguardaba en una parada de Plaza San Martín por la llegada de un micro para ir hasta Berisso.

La mujer agregó que "esto afecta a un montón de gente porque tenemos que ir a nuestras casas y no sabemos qué micro tomar" y remarcó que "la situación de miedo, hay que tomar todos los recaudos necesarios".

Por su parte, Cludia Lapasta, una enfermera pediátrica de Berisso, dijo que "trabajo en el Hospital de Gonnet y habitualmente me desplazo con la Línea 202" pero ahora con el cierre parcial de ese servicio de transporte "se complica un montón".

Acerca de la llegada del virus al transporte público, dijo que "los primeros días tenía miedo, pero ahora no". "Somos trabajadores esenciales de la salud y tenemos que ir a trabajar por cualquier medio, tomando los recaudos correspondientes, preservando las distancia", expresó.

Y añadió que "estamos a una altura en la que el virus viene avanzando y por más que uno tome todos los recaudos, del alcohol en la mochila, el barbijo y todas la medidas de bioseguridad, se va de las manos igual".

Daiana, otra usuaria de la Línea 202, sostuvo que la medida de la suspensión momentánea del servicio "me parece mal, porque ahora estoy en la ruta y me tengo que tomar dos micros".

"Me tuvo que tomar el 520 y luego el 214, para poder llegar al trabajo", dijo en medio del desconcierto. Y expresó que a pesar de lo ocurrido "no me da miedo viajar en micro". Y reiteró que "se tendría que haber tomado otro tipo de medida".

Ayer, a raíz del contagio de 12 choferes de la Línea 202 con Covid-19, que recorre La Plata y Berisso, la empresa Transporte La Unión comunicó la suspensión del servicio a partir de hoy.

“Durante el último fin de semana, desafortunadamente frente a los síntomas que manifestaron algunos de los integrantes de la empresa, se activó el protocolo previsto por las autoridades y se realizaron los exámenes en un centro médico confirmando el diagnóstico de COVID-19 positivo en un total de doce casos”, se informó.

Sobre el tiempo de interrupción del servicio, indicaron que "por el momento es este miércoles aunque tampoco hay precisiones por la reanudación".

También se detalló que para que la mayor parte posible de los pasajeros no se queden sin viajar reforzarán los servicios en los distintos recorridos de la Línea 214.

Quien se refirió al caso en las últimas horas fue el intendente de Berisso, Fabian Cagliardi. “He planteado la necesidad de frenar el transporte público por 15 días o con frecuencias más cortas, porque muchas veces nos encontramos con vecinos sin permisos”, deslizó.

En tanto que en torno a versiones que indican que el contagio habría sido consecuencia de una reunión que los conductores mantuvieron en una vivienda, sostuvo: "los choferes se juntan, charlan y a veces no son conscientes de lo que estamos viviendo. Por eso la decisión fue cerrar la línea, hisopar a todos los trabajadores, aislamos a las familias”.

En tanto, usuarios denunciaron que algunas unidades de la Línea 214 que suplían los recorridos que habitualmente realizaba la 202, circulaban repletos de pasajeros, muchos de ellos de pie y sin respetar el distanciamiento comunitario, contrariamente a la disposición sanitaria emitida por el Ministerio de Transporte de la Nación, la cual prescribe que las unidades no pueden viajar con personas paradas.