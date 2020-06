Depeche Mode libera el concierto de su gira “Live Spirits” que ofreció en Berlín

Depeche Mode y Live Nation ofrecerán este jueves en una única emisión en directo el concierto íntegro “Live Spirits” que se grabó en Berlín dentro de la última gira del grupo británico.

Se trata de la primera vez que sus seguidores podrán ver sin interrupciones aquella actuación que tuvo lugar en el legendario Waldbühne de la capital alemana, a partir de las 9 de la noche a través del canal de Live Nation en YouTube o de Live From Home.

Con esta iniciativa, celebran la publicación solo un día después del documental “Depeche Mode: Spirits in the Forest”, dirigido por Anton Corbijn, que contiene algunos fragmentos del concierto.

En el repertorio sonarán piezas míticas como “Personal Jesus”, “Just Can’t Get Enough” o “Enjoy The Silence”, pero también muchos de los temas que integraron su último disco de estudio, “Spirits” (2017), como “Where’s The Revolution”.