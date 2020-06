Golpes leves y susto para un delivery que chocó en diagonal 74 y 48

Un delivery recibió golpes pero finalmente se comprobó que no eran de gravedad después de caer con su bicicleta sobre un automóvil en diagonal 74 entre 48 y 49.

Las imágenes quedaron registradas por las cámaras de seguridad de La Municipalidad de La Plata. El trabajador de delivery perdió el control de la bicicleta en la que se trasladaba y cayó sobre un vehículo que circulaba en el mismo sentido.

Agentes del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) local dieron aviso al 911. Personal de Tránsito perteneciente a la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano municipal y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), revisaron al herido y tras constatar que no era necesario trasladarlo al hospital, se retiraron del lugar.