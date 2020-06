Luka Romero, el debutante más joven en la historia de la Liga, y una elección por amor

Real Madrid hizo lo que tenía que hacer para cumplir con su objetivo. Ganar y volver a recuperar la punta del torneo, ahora compartida con el Barcelona de Lionel Messi. Lo hizo prácticamente sin despeinarse, con un 2-0 inobjetable sobre el Mallorca, gracias a los goles del brasileño Vinicius y de Sergio Ramos, de tiro libre.

Pero la nota destacada de ese encuentro, celebrado en el mini estadio de la Ciudad Deportiva Alfredo Di Stéfano, fue el ingreso en el equipo mallorquí, a los 37 minutos del segundo tiempo, del méxico-argentino Luka Romero, que con sus 15 años, 6 meses y 35 días, se convirtió en el jugador más joven de la historia en hacer su estreno en la liga española, superando a Francisco Bao, conocido como “Sansón”, que lo había hecho con 15 años y 255 días.

Luka nació en México (es hijo del ex delantero de Quilmes y Atlético Rafaela, Diego Romero), pero además, tiene la ciudadanía española y argentina. Y entre sus experiencias futbolísticas, también tuvo el privilegio de representar al Seleccionado argentino Sub-15, en el Torneo Sudamericano, celebrado en Paraguay, en 2019.

Para conocer más sobre quién es Luka Romero, este diario charló en exclusiva con el platense Alejandro Saggese, quien lo tuvo como jugador cuando fue entrenador del Sub-15 argentino.

“Me pone muy contento saber que Luka debutó en Mallorca. Es un chico respetuoso, muy querible y con muchas condiciones”, arrancó Saggese su diálogo con EL DIA.

El técnico platense, que trabaja en Estudiantes, contó cómo llega Luka Romero al Sub-15. “Estaba en el Country cuando el Lelo Rodríguez, un ex jugador de las inferiores de Estudiantes, me dice que hay un chico jugando en Mallorca. Recuerdo que fue en 2018. Entonces, y desde ese momento, empecé a conseguir material de él para hacerle un seguimiento. Lo propuse en AFA y me dieron el okey. Después de realizar averiguaciones y de analizar el material de Luka, se lo citó para una semana de entrenamiento en Ezeiza, con el Sub-15. En realidad, era una pre-selección. Y en ese tiempo, dejó una buena impresión desde todo punto de vista: desde lo futbolístico y humano. Luka es un chico querible, respetuoso, educado, con cuestiones de humano muy establecidas. Luego de esa semana, se logró citarlo tres semanas más, intercaladas y dentro de la dinámica de citar a un chico de 14 años que viene de España”.

Saggese agregó que “lo de AFA fue formidable, de poder traerlo para verlo. Acá cumplió cuatro semanas de prácticas, intercaladas, y quedó en la lista definitiva para el Sudamericano de Paraguay. Luka tiene cosas interesantes. Es bueno técnicamente, reúne condiciones de un gran jugador. Es zurdo, de buen golpeo, técnica, pase y con características muy buenas. En el Sudamericano anduvo muy bien, y el equipo también. Fue una pieza clave en un equipo que jugó bien”. Más adelante agregó que “esperaba que Luka debutara en cualquier momento. Pero dentro de tiempo de mayor madurez”. Respecto de la posibilidad de poder jugar con los seleccionados de España o México, Saggese dijo que “Luka en ningún momento me habló de jugar en otra selección. Él disfrutó y se lo vio a gusto. Se puso la Celeste y Blanca y fue el pibe mas feliz de mundo”.