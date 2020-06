La OMS, cada vez más preocupada por la pandemia: la compara con la gripe española

Crece la preocupación por parte de la Organización Mundial de la Salud en torno a la pandemia. El crecimiento de casos en América y los rebrotes en Europa, Asia y Oceanía encienden aún más las alarmas. Es por eso que en ese marco, desde la OMS no bajan los brazos y siguen alertando a la población.

Uno de los que levantó la voz hoy fue Ranieri Guerra, director adjunto del organismo, quien aseguro que "el coronavirus se comporta siguiendo la hipótesis que habíamos planteado. La comparación es con la española, que se comportó exactamente como Covid: descendió en verano y retornó ferozmente en septiembre y octubre, causando 50 millones de muertos durante la segunda ola". En diálogo con la cadena italiana RAI respondió a un reciente documento de expertos que dieron por finalizada la emergencia. El mismo fue fue firmado por prestigiosos científicos como Arnaldo Caruso, presidente de la Sociedad italiana de virología y profesor universitario en Brescia; Matteo Bassetti, director de enfermedades infecciosas del policlínico San Martino de Génova; Giuseppe Remuzzi, director del Instituto de Investigaciones farmacológicas Mario Negri; Massimo Clementi, director Microbiología y Virología hospital San Raffaele de Milán.

En el escrito, los diez expertos que pelearon en primera línea para contener al Covid-19, se mostraban convencidos de que el virus ha perdido su fuerza de contagio. Escribieron: "Evidencias clínicas no equívocas desde hace tiempo señalan una marcada reducción de los casos de Covid-19 con sintomatología". La respuesta a estos expertos por parte de la OMS fue contundente: "Al desaparecer el virus de la clínica, parece que todo se haya acabado, haber terminado, pero no es así", explicó Guerra, agregando que él observa hechos: "No profundizo en las clasificaciones y definiciones artificiales que pueden hacer distinguidos colegas de varias disciplinas. Miro los hechos y estos dicen que el genoma del virus sigue siendo el mismo y los hechos dicen que la tendencia de una epidemia como esta es ampliamente pronosticada y previsible. Hay un descenso que coincide con el verano".

Según el representante de la OMS "es cierto que las UCI (las unidades de terapias intensivas) se han vaciado, pero lo han hecho como esperábamos que sucediera, pero no queremos que se llenen nuevamente en otoño. Todas las precauciones que estamos adoptando tienen el objetivo de limitar la circulación de virus cuando retorne la nueva ola".

"Italia está lista para vacunar al 100% de la población contra la gripe, según las indicaciones ofrecidas por el ministerio de Salud", enfatizó Ranieri Guerra.