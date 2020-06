Cómo está Berisso, después de la disparada de casos y de la suspensión de la línea 202

En Berisso, el miércoles, celebraron su aniversario 149 con la misma cantidad de casos de coronavirus. La cifra, que ayer creció a 155, impacta teniendo en cuenta su población y la proliferación en los barrios más vulnerables. Y más luego de la suspensión del servicio de la línea 202 tras conocerse que veinte choferes habían dado positivo.

Por eso este diario estuvo recorriendo sus calles, hablando con los vecinos y comerciantes. Hay preocupación, como en todos lados, pero no temor. El ritmo en buena parte de la Ciudad intenta volver a ser el de antes, a la espera del anuncio del Gobierno nacional.

La principal atención está puesta en la línea 202, clave para el traslado interno y para quienes trabajan en La Plata. La escalada hizo pensar en cortar todo el transporte público, algo que por ahora no sucederá.

“En las últimas horas se terminó de hisopar al resto del personal. Ya tenemos 20 resultados positivos y ahora esperamos los demás diagnósticos para tener el panorama final”, contó la vocera de la empresa, que aclaró todos los positivos son de la misma línea y no existe la posibilidad que haya contagios a choferes de otra. “Está focalizado en la 202”, aseguró.

Respecto al inicio del contagio, prefirió no profundizar y avisó que se inició una investigación en la Justicia. “Ahora estamos buscando la solución a este problema”, dijo y reconoció que el servicio estará inactivo por un tiempo. “La 214 adoptó los recorridos de la 202”.

“Claro que me complicó la interrupción del servicio de la 202, pero no me quiero ponerme a quejar porque es peor. Espero que llegue el 214 y listo. ¿Voy a tardar más? Sí, pero voy a llegar a mi casa”, sintetizó José, un jubilado que tuvo que ir desde Villa Zula hasta la avenida Montevideo para retirar dinero de un cajero automático.

En la popular avenida los comercios trabajan con las cortinas a la mitad. Todos están abiertos y reciben pedidos vía web. Pero también atienden de manera presencial. En Berisso pudieron dar un pasito más adelante que La Plata, protocolos mediante. Por ejemplo, no se puede tocar la ropa ni probarse nada. Todo lo hace cada uno en su casa y luego puede cambiarlo.

Noelia es la encargada de un local de ropa y, si bien reconoce que la venta repuntó un poco para el Día del Padre, todavía sigue siendo muy baja la recaudación. “Podemos dejar hasta una persona dentro. Le pedimos que se desinfecte su calzado y se limpie las manos con alcohol en gel. Si nos devuelven mercadería la tenemos que tener aislada varios días. Es todo muy difícil pero el menos podemos trabajar”, contó en charla con el cronista de este medio.

La búsqueda de contagios

Muy cerca del Centro se encuentra la municipalidad de Berisso. Allí, en una oficina del primer piso está el despacho de Fabián Cagliardi, el intendente. Saludó con el codo y de inmediato empezó a hacer una radiografía de su Ciudad.

“No estamos preocupados, sino ocupados. Hemos subido los casos en el último tiempo porque lo estamos yendo a buscar a los barrios. Antes un infectado en un barrio vulnerable iba contagiando a más y más personas. Ahora los tenemos más controlados y nos va a permitir ponerle un freno total y vamos a poder achatar la crecida del virus”, remarcó la máxima autoridad de Berisso que le pidió total responsabilidad a los vecinos.

En relación al “mapa del coronavirus” en la vecina ciudad, los focos están localizados en la periferia. Tuvieron brotes en Villa Argüello y el barrio José Luis Cabezas, en la llamada franja que limita con La Plata, y que esta semana salió del aislamiento en el que permaneció por quince días. Luego afrontaron un pequeño foco en Villa Nueva, donde proyectan estar desinfectando en las próximas horas. Y por el brote en la línea 202 existe un foco actualmente en el barrio Santa Teresita, se indicó.

Además, desde la vecina comuna se aseguró que la línea 202 tenía un estricto protocolo de seguridad, pero que el primer contagio fue de un chofer que ayuda en un comedor comunitario. “ partir de ahí se generó una rápida propagación. Se hizo el hisopamos a 16 personas y 12 dieron positivo. Entonces decidieron suspender el servicio de la línea.

Ante la posibilidad de cortar el servicio por dos semanas para evitar el traslado de personas, el intendente berissense confesó que en la reunión de intendentes de la Tercera Región con el gobernador Axel Kicillof lo planteó pero finalmente esto no ocurrirá para permitir que el personal esencial pueda seguir utilizando el transporte público y viajar a La Plata, Ensenada u otras ciudades. “Si esto sigue así va a colapsar el sistema de salud, por eso tenemos que volver a una fase más rígida, al menos por dos semanas”, consideró.