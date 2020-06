Con 11 nuevos contagios de COVID-19 se agrava la situación en el barrio Cabezas

Una de las mayores preocupaciones sanitarias de las autoridades en nuestra región con respecto a la pandemia del coronavirus, al igual que ocurre en el resto del Área Metropolitana de Buenos Aires, está en los asentamientos. Y el barrio popular José Luis Cabezas es, por estas horas, el epicentro de los mayores temores, ya que desde el jueves pasado comenzaron a confirmarse casos. Y ayer se dispararon: en un día se sumaron 11 nuevos contagios, con lo que el total ya asciende, al menos, a 23. Son 18 por el lado de Berisso y 5 por el de Ensenada (fueron los primeros anunciados).

Anoche la Municipalidad de Berisso confirmó que en el transcurso de la jornada del martes se registraron once nuevos casos en el barrio situado detrás de las facultades de Humanidades y Psicología. Allí viven 350 familias, unas 1.300 personas. Del otro lado de las vías la población es el triple.

En el barrio José Luis Cabezas, se registran 18 de los 32 contagios confirmados en Berisso. Se le suman, como se dijo, otros cinco reportados del lado ensenadense. Y todo indicaría que en las próximas horas, cuando se conozcan los resultados de más testeos, se seguirán sumando casos.

Desde la comuna berissense explicaron que se está realizando un abordaje sanitario en conjunto entre las Municipalidades de Berisso y Ensenada y La Región Sanitaria XI, debido a que el área afecta a vecinos de ambas ciudades.

“Se realiza un seguimiento sanitario de los familiares directos de los pacientes confirmados, quienes también se encuentran efectuando el aislamiento correspondiente”, explicaron.

“Desde la Secretaría de Salud del Municipio se continúa con el seguimiento sanitario de los familiares directos de los otros 13 pacientes confirmados, quienes se encuentran efectuando el aislamiento correspondiente”, señalaron. También -explicaron- se continúa con el seguimiento sanitario de los familiares directos de los casos sospechosos.

Por la mañana y respecto a los operativos sanitarios, María Laura Cabrera, secretaria de Salud de Berisso, había dicho a EL DIA que “los hisopados que se hacen son a todos contactos estrechos de un COVID-19 positivo con sintomatología. No se hisopa gente que no tiene síntomas por el hecho de que no alcanza la carga viral detectable para el PCR”.

Los mismos se hacen en unidades móviles y hay un extremo cuidado en la higiene y la desinfección de todos los elementos e indumentaria especial que utilizan.

El barrio no está aislado como Villa Azul, el asentamiento compartido entre los partidos de Quilmes y Avellaneda en donde hay cientos de casos. Si bien la semana pasado sí hubo presencia policial en los accesos, actualmente ya no están presentes y los vecinos pueden entrar y salir sin inconvenientes.

Como ha explicado este diario, el barrio José Luis Cabezas está en ambos partidos y en ninguno de los dos. Es una zona que comenzó a expandirse a los costados de las vías del ferrocarril que conducen hacia el Puerto. Desde entonces, ambas comunas se hacen cargo de lo que allí sucede y en donde se radicó una buena cantidad de inmigrantes de países limítrofes.

Controles en tres barrios

Por su parte, ayer la Municipalidad de La Plata desplegó un amplio operativo de prevención en el barrio Evita de Puente de Fierro, en la localidad de Altos de San Lorenzo, con el objetivo de buscar activamente casos sospechosos de COVID-19.

Se detalló que a partir de un trabajo en conjunto con los comités de crisis barriales y el gobierno de la Provincia, se llevó adelante un operativo sanitario para detectar casos sospechosos de coronavirus en diversos barrios populares, donde se realizaron controles a 793 vecinos.

Las tareas abarcaron la cuadrícula comprendida de 29 a 23 y de 90 a 93 en Altos de San Lorenzo, donde se efectuaron testeos casa por casa, con controles de temperatura y pruebas olfativas a cada vecino, haciendo eje en la búsqueda activa de pacientes con síntomas compatibles con la enfermedad.

Las mencionadas acciones también se desarrollaron en Lisandro Olmos, donde los agentes municipales realizaron controles en el cuadrante de calle 44 a 46 y de 185 a 188. En ninguno de los operativos se registraron vecinos con sintomatología compatible con el COVID-19.

También se desarrollaron tareas de desinfección en Villa Elisa y Olmos, donde se dispusieron 4 camiones hidrantes y medio centenar de personas, quienes rociaron un total de 67 mil litros de soluciones desinfectantes en más de 80 kilómetros de recorrido.