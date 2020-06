Los bomberos voluntarios: en su día, poniendo el hombro a la pandemia

Siempre listos y para lo que sea, los bomberos voluntarios del país conmemoraron ayer su día; esta vez en un contexto muy particular, sin los clásicos festejos que, en el caso del mayor cuartel de la Región, con asiento en Berisso, suele compartirlos con la comunidad. Por la cuarentena derivada de la presencia del coronavirus, no sólo cambió para estos cuerpos de rescatistas la manera de celebrar: también los alcances de sus tareas y las medidas que deben adoptar cada vez que salen a cubrir una emergencia.

Entre la atención de incendios y de accidentes viales (son las dos salidas principales que lleva adelante la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Berisso), el equipo de socorristas se hace cargo además, a partir de la pandemia, de la desinfección diaria de todos los espacios de uso público de la ciudad vecina.

Para salir a la calle en este nuevo escenario el cuartel debió invertir en equipos de vestir especiales, que no sólo usa para el saneamiento de los puntos más concurridos por los vecinos sino que también ya los ha adoptado para atender los rescates de personas atrapadas en vehículos tras un accidente de tránsito. “Ahora todo lo que cubramos tiene que ser con protección facial”, aclaró el presidente de la Sociedad, el comandante mayor Roberto Scafati.

Enfundados en los clásicos trajes que antes sólo se usaban para la cobertura de accidentes con sustancias peligrosas, máscaras faciales y botas de goma lavables, y portando un equipo de fumigación, los bomberos de Berisso salen todos los días en una camioneta destinada a esa función y rocían con agua clorada la puerta del Hospital Larrain, y los accesos a los bancos, el correo, IOMA y las clínicas privadas. También ingresan a los gabinetes de los cajeros automáticos y desinfectan las máquinas expendedoras de dinero y de transacción de otras operaciones.

Por otra parte, si bien no han tenido por ahora que asistir ese tipo de casos, en el cuartel de la avenida Génova y calle 164 están preparados para traslados especiales de pacientes infectados del COVID-19 que no puedan ser transportados por la ambulancia del Same, como lo son aquellos casos de personas de obesidad mórbida.

Los efectivos del cuartel de Bomberos Voluntarios de El Peligro hacen lo propio en ese barrio platense para colaborar en la lucha contra el coronavirus. Día por medio recorren el pequeño casco urbano de la zona y desinfectan las calles.

La fecha que quedó instituida como Día Nacional del Bombero Voluntaria (2 de junio) se remonta a ese día de 1884, cuando se creó el primer cuartel del país en el barrio porteño de La Boca.

A propósito de la conmemoración, Scafati destacó “la situación que atraviesa nuestro país a raíz de la pandemia hace que nos toque vivir un 2 de Junio inédito, como nunca pasó en los 96 años de vida de este cuartel”. Por eso, ayer solo sonó la sirena y se presentó una formación con tres efectivos, que representaron a los 127 hombres y mujeres que componen el cuerpo activo y escuadra de reserva.