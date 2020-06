El comercio platense sufrió una caída interanual en las ventas de casi el 70 por ciento

En abril de este año, la actividad comercial en la Ciudad sufrió una caída del 67 por ciento respecto al mismo mes de 2019. El dato surge de la última Encuesta de Comercios de La Plata, que llevó a cabo el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, la cual da cuenta del fuerte impacto que tuvo sobre el sector la pandemia de COVID-19 y el consecuente aislamiento social.

“La cuarentena profundizó la crisis que ya venía mostrando el comercio platense”, recalca el estudio. El 83 por ciento de los comerciantes declaró que el aislamiento social, preventivo y obligatorio afectó “muy negativamente” el desarrollo de su negocio. Los rubros de cine y hotelería evidenciaron una “pérdida total de ventas” durante abril, cuando el segundo de esos rubros había tenido un pequeño crecimiento hasta marzo.

En ese sentido, vale recordar que en agosto de 2019 ya había cerrado sus persianas el 16,09 por ciento de los locales comerciales, sobre un universo parcial de 4.691 negocios, de acuerdo al seguimiento que en su momento efectuó la Fundación FundPlata.

Volviendo al estudio de la Facultad de Económicas, vale decir que más de 6 de cada 10 negocios encuestados manifestaron una caída de las ventas durante el primer trimestre 2020 respecto del año anterior (62 por ciento, exactamente). Apenas un 14 por ciento aseguró que sus ventas aumentaron, y un 21 por ciento dijo que “no hubo variación”.

Dicha caída se fue profundizando mes a mes. Como si el sector comercial de la Ciudad hubiese sido arrojado a un tobogán, en enero-febrero tuvo un descenso en las ventas del 14 por ciento interanual; en marzo, del 38 por ciento, y en abril, como se indicó, del 67 por ciento.

“Hoteles es el único rubro que presentó crecimiento real en el periodo enero-marzo”, mientras que indumentaria “es el que mayormente explica la disminución global”, puntualiza el informe.

En abril, el empleo cayó un 5 por ciento respecto de marzo. Que la cifra no guarde relación con la gravísima situación del comercio minorista tiene una explicación: “A pesar del gran pesimismo sobre el futuro, el empleo no parece ser la variable de ajuste. El 88 por ciento de los consultados no piensa reducir su plantilla de personal en los próximos meses”, surge de la encuesta.

Una explicación podría encontrarse en el dato que arroja la tercera encuesta para empresas sobre la COVID-19 de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la cual afirma que el 70,5 de los comercios (a nivel nacional) dice no estar atrasado en el pago de salarios, y el 81 por ciento señala que accedió a “ayudas estatales como la de salarios complementarios”, entre otras. No obstante, esa no es la situación del comercio minorista en la Ciudad. De acuerdo a lo manifestado a este diario por referentes de los ocho centros comerciales, sólo el 25 por ciento percibió el aporte para abonar el 50 por ciento de los sueldos. En este caso, tendría que ver con una tendencia del sector a “cuidar al empleado”. Como dice la CAME en el comunicado que dio a conocer el lunes último: “Para las pymes la preocupación no son los despidos, sino los cierres”.

El estudio del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Económicas recogió, para el trimestre enero-marzo, una cifra aún más fuerte: “Un 86 por ciento de los comerciantes asegura no haber recibido ningún tipo de ayuda gubernamental”.

La “falta de demanda” es el problema macroeconómico mencionado por los comerciantes como principal traba para sus negocios.

La muestra, que se lleva a cabo cada trimestre, abarca 500 casos de un listado actualizado de locales situados en las principales zonas comerciales del Partido. Asimismo, abarca rubros comerciales (venta de alimentos; productos informáticos; venta de materiales de construcción; libros, diarios y otros bienes culturales; prendas de vestir) y de servicios (cines, hoteles, restaurantes, taxis y servicios personales).

El amplio universo que cubre el trabajo posibilita tener el detalle de la performance comercial rubro por rubro.

Hasta los esenciales

Durante el mes de abril de 2020, en comparación con igual mes de 2019, en la Ciudad se registraron caídas de ventas interanuales que llegaron, en algunos rubros, al 100 por ciento.

A saber: alimentos perdió un 39 por ciento de ventas pese a ser rubro esencial; cines, -100 por ciento; hoteles, -100 por ciento; libros, diarios, música y deportes, -73 por ciento; restaurantes, -70 por ciento; servicios personales, -81 por ciento; textiles y prendas de vestir, -76 por ciento; materiales de construcción y durables, -80 por ciento, e informática y comunicaciones -73 por ciento.

Vale recordar que la cuarentena se extendió durante todo el mes de mayo y seguirá hasta el domingo próximo -cuando seguramente continuará-, de manera tal que los números negativos de abril se dispararán hasta niveles históricos.

Desde el sector inmobiliario apuntaron que “en marzo se registró una incobrabilidad en materia de alquileres de locales comerciales del 32 por ciento” y que en abril se habría duplicado. Es otra muestra de la velocidad a la que se va profundizando la crisis, teniendo en cuenta que el sector partió de una base muy crítica y que ya acumula 75 días con facturación cero.

Medios alternativos

La cuarentena llevó a muchos comerciantes a utilizar medios de venta alternativos. “El 55 por ciento manifiesta haber adoptado nuevos canales de comercialización, como sitios web, redes sociales y teléfono”, detalla el trabajo.

Los que más apelaron a nuevas vías de venta fueron los restaurantes. Casi el 80 por ciento declara haber incorporado canales de comercialización alternativos por el aislamiento.

Los locales del rubro informática y comunicaciones se ubican en segundo lugar en cuanto a venta on line/delivery u otras formas, con el 75 por ciento de negocios.

Siguen textiles y prendas de vestir con el 63 por ciento de los comercios; alimentos (50 por ciento); libros, diarios, música y deportes (44 por ciento); servicios personales (27 por ciento), y materiales de construcción y durables con el 21 por ciento de los locales.

En relación a las expectativas para el periodo que abarca el mes de junio, el 88 por ciento de los consultados prevé que sus ventas disminuyan; el 6 por ciento, que no varíen, y apenas el 5 por ciento confía en que aumenten.

“Estas expectativas obedecen a la percepción de que las medidas de aislamiento van a continuar”, indica el estudio.

Esa sensación entronca con la que tiene el sector a nivel nacional. El relevamiento de la CAC indica que “de continuar un mes más la cuarentena” el 50 por ciento piensa que sufrirá pérdidas importantes; el 23,5 por ciento que deberá reducir su tamaño, y el 11,5 por ciento que cerrará sus puertas.