“Nunca me llamaron de la Selección”, dijo Ricardo Gareca

Mientras realiza la cuarentena, Ricardo Gareca brindó una entrevista a Fox Sports en la que reconoció que nunca fue llamado para dirigir a la Selección Argentina tras el alejamiento de Sampaoli.

“Nunca tuve un llamado. Cuando Jorge se fue era un buen momento mío. Más allá de que no tuve un buen Mundial con Perú, la imagen que dejamos no fue mala. Nos tocó un grupo jodido y estuvimos a la altura”, destacó el DT. “Veía que yo podría llegar a ser una posibilidad, por eso le pedí un mes a la Federación Peruana de Fútbol, por si me llamaban de Argentina”, explicó. Además agregó: “Hay un camino que recorrer para dirigir una Selección.

A su vez, quien continúa al frente de Perú aclaró que tampoco River y Boca pensaron en él.

“Nunca habló Francescoli conmigo. Ninguno de los dos equipos”, concluyó.