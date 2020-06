Mercedes contará con sus “flechas negras” para luchar contra la discriminación racial

El pasado 25 de mayo George Floyd Jr. fue asesinado, en la ciudad de estadounidense de Mineápolis, como resultado del violento arresto por parte de cuatro policías locales. El hombre de color fue retenido, pero uno de los agentes de seguridad lo arrojó al piso y lo presionó con su rodilla por nueve minutos. “No puedo respirar” fue lo último que dijo antes de morir. Todo quedó filmado en video con imágenes desgarradoras.

Este desgraciado suceso derivó en multitudinarias protestas contra el racismo y la discriminación en todas partes del mundo. Además de ciudadanos comunes, personajes de distintos ámbitos como actores, cantantes y deportistas se sumaron a los reclamos. Entre ellos se encuentra Lewis Hamilton, el actual campeón de la F1 internacional.

La máxima categoría del automovilismo se pondrá en marcha este fin de semana con el Gran Premio de Austria, en el circuito de en el circuito de Spielberg, con un calendario particular y un protocolo riguroso de seguridad sanitaria por la pandemia del coronavirus que azota al mundo entero.

En su momento, Hamilton criticó a la F1 y a sus colegas pilotos por la “falta de compromiso” contra el racismo. El británico tuvo un entredicho con Bernie Ecclestone quien había dicho que “en muchos casos, los negros son más racistas que los blancos”. Al respecto, el heptacampeón le respondió a través de las redes sociales que “estoy muy triste y decepcionado de leer estos comentarios. Bernie está fuera del deporte y es de una generación diferente, pero esto es exactamente lo que está mal. Comentarios de ignorante y maleducado que nos demuestran lo lejos que necesitamos llegar como sociedad para la verdadera igualdad”. Cabe destacar que la Fórmula Uno le quitó a Ecclestone el título de Presidente Honorario de la categoría.

A propósito del llamado movimiento “Black Lives Matter” (“las vidas negras importan”) en el que se aboga por acabar de una vez por todas con la discriminación racial, la escudería Mercedes Benz -quien Lewis Hamilton es su piloto principal- ha tomado la decisión de cambiar el color de sus vehículos, ya que en esta temporada 2020 en lugar del tradicional “plateado” saldrán a las pistas pintados de negro.

En un comunicado, Toto Wolff, responsable de la escudería alemana expresó que “el racismo y la discriminación no tienen cabida en nuestra sociedad. Es la creencia de Mercedes, pero tener la creencia correcta no es suficiente y la mentalidad de permanecer en silencio no es suficiente. Usamos nuestra voz y plataforma global para defender el respeto y la igualdad. Por eso nuestras flechas plateadas competirán de negro durante todo 2020, para mostrar nuestro apoyo y compromiso a la diversidad dentro de nuestro equipo y de nuestro deporte”.

De acuerdo a lo expresado por Mercedes, en un informe dado a conocer por una agencia noticiosa se dice que “solamente el tres por ciento de la fuerza laboral se identifica con la pertenencia a grupos étnicos minoritarios; mientras que un doce por ciento son mujeres, por lo que se planea lanzar un programa de diversidad e inclusión antes del final de la temporada de la F1.