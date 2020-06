Samsung lanzó una edición especial para fans del K-Pop y BTS

El K-Pop y BTS se han convertido en un fenómeno mundial. Desde su nacimiento en Corea del Sur las bandas de este género musical y en especial Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook,, no paran de sumar seguidores.

En ese marco, Samsung lanzó una edición especial del Galaxy S20+, y es de color púrpura e ideal para los fans d. No es la primera versión del Galaxy S20+ relacionado con el mundo del K-Pop, ya que el pasado mes de febrero la compañía asiática ya anunció un modelo de color rojo de la mano de la banda BLACKPINK.

Remember how I was asking about that BTS logo yesterday? Well, it's because Samsung is releasing Galaxy Buds+ in partnership with BTS. This will likely launch with the Mirror Purple BTS phone. We found these images in the newest Galaxy Buds+ plugin from the Google Play Store. pic.twitter.com/LPw8kJTAoy