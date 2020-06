Diego firmó contrato, saludó al Lobo y envió un video cantando a la gente

Sin dudas que el de ayer fue un cumpleaños muy especial para Gimnasia. Más allá de no poderse llevar a cabo algunos eventos por la cuarentena, la jornada tuvo para los hinchas Triperos un sabor muy especial. Por que después de tantas idas y vueltas, y a poco menos de tres meses que se termine su actual vínculo, Diego Armando Maradona firmó el contrato que lo ligará al Lobo hasta el 31 de diciembre de 2021.

Después de un lunes donde todo se caía, las negociaciones se reflotaron en la tarde del martes y se logró en cuestión de horas llegar a un acuerdo total para que Diego y sus colaboradores sigan al frente del plantel profesional.

Y en la víspera todo fue confirmación. El propio Maradona desde su Instagram amaneció publicando junto a una foto de la gente en el estadio del Bosque: “Hoy cumple años el Lobo. Muchas felicidades Gimnasia y un abrazo a su MARAVILLOSA hinchada!!! Mi corazón es azul y blanco. Vamos por más!!!”.

No tardaron en empezar a sumarse los diferentes integrantes del plantel saludando al Club y felices por la continuidad de Maradona, como Eric Ramírez quien escribió: “Yo estoy muy feliz y me imagino que ustedes también o no?”. También ex futbolistas como Pedro Troglio, Andrés Yllana, el Pampa Sosa, Guillermo Sanguinetti, Alvaro Fernández, el Mono Navarro Montoya, entre otros.

Las palabras que todos y todas estábamos esperando escuchar 💙



FELIZ CUMPLEAÑOS TRIPERÍO

🎂🐺🎂🐺#Gimnasia133 pic.twitter.com/3tOZsUsIDa — #Gimnasia133 🎂🐺 (@gimnasiaoficial) June 3, 2020

Mientras tanto, la dirigencia Tripera preparó los papeles correspondientes y se los envió a Maradona a su casa en Bella Vista para que los firmara. El “Diez”, lejos de quedarse solo con el saludo de Instagram, envió un video saludando que el Club publicó en su Twitter oficial: “Hola Lobo. Felicidades. Gracias por tanto amor, por tanto cariño. Haremos sacrificio, nosotros entrenando y ustedes alentando. ¡Vamos Lobo!”, y vestido con la ropa del Club comenzó a cantar: “Vamos lobo, vamos Lobo...”

Sin dudas que fue un día muy particular por que una figura a nivel mundial como Maradona, confirmaba que se quedaba en el Club, y según pudo saber este medio, tenía muchos deseos de quedarse y por eso también intervino cuando las cosas parecía que se desmadraban.

Lo cierto es que Maradona seguirá en el banco del Lobo y acompañado por los mismos colaboradores. Sebastián Méndez y Adrián González, como ayudantes de campo; Hernán Castex, como preparador físico; y Gastón Romero, como entrenador de arqueros. Es más, todos ellos nunca dejaron de tener contacto con los futbolistas, por lo que la relación entre grupo y cuerpo técnico está intacta.

A partir de ahora y con la confirmación de la continuidad de Diego, seguramente llegarán las definiciones en cuanto al armado del plantel profesional, que por cierto ya cuenta con seis bajas (Claudio Spinelli, Jesús Vargas, Manuel Guanini, Jhonathan Agudelo, Maximiliano Caire y Maximiliano Cuadra) y podrían seguir las firmas.

TRATARÁN DE RETENER A HOMBRES FUNDAMENTALES

Tratar de retener a Jorge Broun, Paolo Goltz y Harrinson Mancilla parece ser una prioridad para mantener la columna vertebral. Luego quedará definir si pueden llegar algunos refuerzos, aunque claro está, ni siquiera se sabe cuándo volverá el fútbol.

Pero Gimnasia ya descansa tranquilo, sabiendo que seguirá teniendo a Diego en el banco y a toda su gente feliz por ello. Ahora, se viene el armado del plantel.