Gastón Fernández, en su momento más difícil en el plano profesional

Junio es el mes de las decisiones importantes. Para dirigentes y futbolistas. Por que se debe definir qué ocurrirá de cara al futuro inmediato, y en este momento la incertidumbre es mayor aún por que no se sabe cuándo los equipos podrán volver a entrenar, y mucho menos a jugar oficialmente.

Pero no caben dudas que para los jugadores más grandes, aquello que están cerca del retiro o a punto de jugar su última temporada, este receso obligado por la pandemia ha sido un golpe artero, de esos que no esperaban. Por que desde mediados de marzo no pueden entrenar como corresponde y no saben cuándo lo podrán hacer otra vez, y a esta altura tras dos meses y medio de cuarentena, se sabe que entrenar solo en el hogar no es lo mismo. Y hasta ya aburre y fastidia.

Por eso, no son horas fáciles para Gastón Fernández. El propio futbolista hasta mitad de marzo cuando se paró todo sabía que la decisión que tomara en junio debía meditarla mucho, pero hoy en el contexto de una pandemia y sin saber cuándo se volverá a entrenar y jugar, más difícil aún resulta. El 30 de junio finalizará el contrato de la Gata con el Pincha, y el jugador ya ha dicho públicamente que desea retirarse con la camiseta albirroja, algo que la dirigencia no impedirá.

Pero hoy, ¿cómo está la Gata Fernández a 26 días de terminarse todo? Más allá de hablar con compañeros, recibir el afecto de los hinchas por redes sociales, el jugador en la intimidad de su hogar junto a su familia piensa una y mil veces en la decisión que tendrá que tomar en las próximas semanas.

Más allá de sus ganas de jugar (que todo futbolista obviamente siempre tiene), está su estado físico y futbolístico. Y está claro que este largo parate tendrá consecuencias en todos los futbolistas, y tal vez mucho más en los jugadores más grandes. Fernández tiene 36 años (cumplirá los 37 el 12 de octubre venidero) y sabe mejor que nadie como se siente y como podrá estar tras una inactividad prolongada como la que se está llevando y seguirá.

A los 36 años, la Gata evalúa la situación y medita qué hará tras este prolongado parate

Por ello, según pudo saber este medio, la Gata por estas horas estaría analizando retirarse ahora y no esperar la vuelta del fútbol, que no se sabe cuándo ocurrirá, y por otro lado, cómo lo encontrará.

En su momento la dirigencia albirroja le tiró la pelota al habilidoso futbolista para que piense tranquilo, por lo que más allá de haber un diálogo fluido y cotidiano, quieren que medite bien su decisión. Tanto el presidente Juan Sebastián Verón, como Agustín Alayes y el actual cuerpo técnico con Leandro Desábato y Rodrigo Braña ya han pasado por ese momento de tomar la decisión del retiro, y no quieren presionar.

¿AHORA O EN UNOS MESES?

Se vienen días difíciles para la Gata, que por otro lado siente que ya ha vivido y cumplido todo en el Club donde desea retirarse. Eso es lo que tiene decidido, el tema ahora es saber si será ahora, o esperará unos meses más.