En el nombre del padre

“Pero la gente no va a entender nada si me ve con una guitarra”, enseguida tira entre risas Hernán Nieto, que como su padre, es conocido sencillamente como el “Chango”. Y los acordes de “Recuerdo Salteño” o “Papel picado” brotan como dulces y robustas coplas que arman un puente imaginario a un arcón de recuerdos tan ligados a la tierra, como a las mismas tradiciones que el ex rugbier mamó desde la cuna en su casa de la calle 37, para convertirse en el medio del recorrido, en uno de los mejores jugadores del mundo en su posición (pilar derecho) para luego regresar a nuestra ciudad, tomar la posta y poner bien, bien en alto el nombre de “su viejo”.

Y justamente con sus hermanos, en la edición N° 60 del festival folklórico por excelencia en nuestro país, “Los Nieto” homenajearon junto a otros artistas, al Chango Carlos Alberto y le hicieron pasar al público cordobés una de las mejores noches que se recuerden.

“Carla (una de sus hermanas, la otra que participó del Cosquín fue Luna) condujo el evento de maravillas, lo estuvo practicando mucho y le salió bárbaro. Después nosotros pudimos hacer lo nuestro y bueno, a la gente parece que le gustó”, aseguró el ex rugbier en un mano a mano sensacional. Es que la música de su recordado padre, salteño de nacimiento pero adoptado finalmente por la ciudad de La Plata, merecía ser nuevamente puesta en los primeros lugares del cancionero nacional.

“La historia de mi viejo es increíble, nació en Campamento Vespucio, al límite con Bolivia y desde allí se vino para La Plata. Se hizo hincha fanático de Estudiantes, venían los Verón a casa, yo jugaba con Sebastián que tiene la misma edad que yo, los jugadores del Pincha de esa época, fueron sus amigos y bueno, todas las tradiciones de mi papá, las vivimos acá. Estudió Veterinaria y se enamoró de la ciudad. Lo marcaron muchas cosas y el Pincha fue una de ellas; en la música Figueroa Reyes le dio una mano muy grande, lo ayudó a grabar su primer disco en la CBS”. A lo que agregó: “En mi casa se vivió siempre a pleno el Folklore y mi viejo tenía “La Vizcachera” que era un lugar increíble adónde tocaban los mejores músicos del país; siempre viví en una especie de “Peña familiar” y convivir con todas estas cosas, fueron muy importantes en mi formación como persona… ¿Cómo no ser músico? Viéndolo a mi papá en ese ambiente todo fue inolvidable y bueno, acá estamos, retomando el camino”, relató Hernán Nieto.

“EL DEPORTE Y LA MÚSICA SON PARTE DE UNA MISMA PASIÓN”

La charla irremediablemente deriva hacia lo deportivo, donde Hernán Nieto se destacó siendo en el año 1998 campeón con San Luis, para luego jugar en Italia, vestir la “Nazionale azzurra” para jugar finalmente en Inglaterra y retirarse en el Saracens londinense, una especie de Real Madrid del rugby. “Cuando arranqué en la primera de San Luis, era otro deporte; el scrum era durísimo, se disputaba de una forma tremenda a mí me encantaba eso. Eso quizás fue lo que me dio ese espíritu combativo que me abrió las puertas del primer nivel en Europa. Fue un valor agregado todo lo que aprendí acá”. A lo que añadió: “Cuando sos chico no medís las cosas y ahora a la distancia por ahí tienen otro valor. Recuerdo la época del San Luis campeón con mucho cariño. Pero el rugby y la música siempre fueron mis dos grandes pasiones, quizás que me haya ido bien con el deporte puso en pausa la música, pero cada vez que agarraba una guitarra, me volvía el alma al cuerpo y Argentina toda se me aparecía en el cuerpo, hasta que no volví, no dejé de sentirlo. La guitarra siempre fue mi conexión a la Argentina”, se emocionó al contarlo Nieto.

Los recuerdos también junto a su compadre Santiago Dellapé (otro ex San Luis e Italia) aparecen en la entrevista, pero nuevamente su padre es parte del centro de lo charlado: “Siempre fui un vago para aprender a tocar la guitarra, si fuera por lo que se esforzaron mis viejos, tendría que ser un niño prodigio” y las risotadas del gigante rubio le ponen buena onda a la nota virtual en medio de la Cuarentena. Cuando canta, Hernán, tiene los mismos gestos que su papá. Cierra los ojos y de sus entrañas se escapan las canciones cargadas de sentimientos que irremediablemente lo trasladan a uno al Noroeste de Argentina y la amabilidad de su gente. “El deporte y la música están ligados. Para el deporte, uno tiene que poner mucho sentimiento y pasión por lo que hace. Y para la música es exactamente lo mismo en otro terreno. Se complementan perfectamente”, la frase lo llevó a otra entrevista ligada al Cosquín y Hernán Nieto la volvió a reafirmar: “Es que es así nomás. Te mentiría si te dijera otra cosa. Cada uno pone lo suyo para que esto sea sí, el rugby te exige todo, no te podés guardar nada y con la música pasa lo mismo. El público espera todo del artista y estoy sintiendo eso cuando toco las canciones de mi viejo y es algo que estoy descubriendo, disfrutando mucho”.

Por último Hernán Nieto se refirió a la Pandemia que tiene “maniatada” al mundo y dijo: “Hay que estar con los pies en la tierra, reencontrarse con uno mismo y estar centrado para cuidarnos entre todos. Es algo que en algún momento pasará y tenemos que estar preparados para cuando eso suceda”, finalizó Hernán Nieto, que actualmente forma parte del staff técnico del club marista y cuando puede, en nombre del padre, homenajea al Chango salteño, ese mismo que ya es parte grande de la historia de la música nacional.