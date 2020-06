Miles de personas marchan contra el racismo en distintas partes del mundo con el lema “No puedo respirar”

La campaña mundial a favor del fin de la injusticia racial y la brutalidad policial se está dando con protestas en todo Estados Unidos y otros países, en lo que es el segundo evento para honrar la memoria del afroamericano George Floyd, cuya muerte a manos de un policía desató la mayor ola de protestas y tensión racial en medio siglo en suelo estadounidense.

Homenajes formales y espontáneos a Floyd se han extendido desde Estados Unidos al Reino Unido, Francia, Alemania, Sudáfrica y varios países más, incluyendo a la Argentina, en casi todos los continentes desde su muerte en la ciudad de Minneapolis el 25 de mayo a manos de un policía blanco que lo redujo en el piso y le clavó la rodilla en el cuello hasta matarlo. En Carolina del Norte, el estado del oeste de Estados Unidos donde nació Floyd, el féretro con los restos del afroamericano llegó a una iglesia de la ciudad de Raeford para un evento público en honor a su memoria que seguirá con un servicio religioso y que servirá de antesala a su entierro, el lunes próximo, en Texas, donde pasó la mayor parte de su vida.

En Washington, las autoridades se alistaron para una marcha por Floyd que se espera sea la mayor manifestación contra la brutalidad policial en la capital, y, en un intento de reducir las tensiones, el gobierno del Distrito de Columbia mantendrá el despliegue de miembros de la Guardia Nacional ordenado días atrás luego de violentas protestas, pero no podrán portar armas.Gran parte del centro de la ciudad fue cerrado al tráfico con vehículos militares y por policías de uniforme. La Casa Blanca fue fortificada con una nueva valla y rodeada de medidas de precaución adicionales luego de una semana de protestas en sus cercanías, a veces violentas. Aunque ha amainado la violencia de las protestas, que durante varias noches incluyeron saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía, los manifestantes han prometido continuar el pulso en las calles hasta que se atiendan sus reclamos de una reforma policial y del sistema judicial que termine con la discriminación y la injusticia que sufre la minoría negra de Estados Unidos.

Las protestas también se dieron hoy en las principales capitales europeas para manifestar su rechazo al racismo tras la muerte violenta de George Floyd; en Berlín, miles de personas, la mayoría de ellas jóvenes y vestidas de negro y con barbijos, se juntaron en Aleksanderplatz, la plaza del centro de la capital alemana, y marcharon hacia la embajada de Estados Unidos en silencio. Manteniendo la distancia social y ataviados con barbijos, algunos mostraron carteles con frases como "Sé el cambio", "Alemania no es inocente" y "No puedo respirar", la frase que pronunció Floyd antes de morir asfixiado por un policía blanco que le apoyó la rodilla sobre su cuello durante casi nueve minutos hasta que el hombre ya no tuvo signos vitales.

Varias protestas similares tuvieron lugar en una veintena de ciudades más de Alemania y la canciller alemana, Angela Merkel, calificó el crimen de Floyd de "racista" y "terrible". "Sabemos algo de racismo aquí y tenemos mucho que hacer al respecto. Me gustaría decirlo claramente", afirmó la jefa de gobierno alemana.

En Francia, manifestantes trataron de llegar a la embajada de Estados Unidos en París pese a que un juez había invocado el riesgo de contagio de coronavirus para prohibir la marcha, que además buscaba justicia por otro hombre negro, Adama Traore, muerto en una comisaría ubicada al norte de la capital francesa en 2016, poco después de su arresto. Los manifestantes se toparon con un cordón de policías antidisturbios que les impidió llegar a la sede diplomática, que por otro lado había sido sellada con un impresionante anillo de barreras metálicas y bloques de concreto.



En tanto, en el Reino Unido, miles de personas salieron a las calles en varias ciudades para unirse al que ya parece ser un movimiento internacional contra el racismo. Una multitud se reunió frente a la sede del Parlamento, en Londres, para marchar desde allí hacia la sede del Ministerio del Interior, organismo que tiene a cargo a la Policía. La jefa de la Policía Metropolitana de Londres (MET), Cressida Dick, advirtió que las concentraciones de más de seis personas son "ilegales" por las restricciones impuestas para combatir el nuevo coronavirus. Sin embargo, los manifestantes, no prestaron atención a las advertencias y se concentraron manteniendo la distancia reglamentaria y protegiéndose con mascarillas y guantes.



En Italia, en tanto, centenares de personas protestaron frente al consulado estadounidense en Nápoles y corearon consignas en contra del racismo en italiano e inglés. En los últimos años, la inmigración proveniente de África ha tenido un crecimiento importante en Italia, donde es común que los deportistas negros reciban insultos racistas.