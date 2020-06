Transformadores explosivos: vecinos del barrio San José le responden a Edelap y exigen soluciones urgentes

“La luz va y viene como si fuese el viento”, dice Beatriz, una vecina del Barrio San José que asegura estar cansada de los cortes de luz y el mal funcionamiento del tendido eléctrico de una zona que viene siendo noticia por las explosiones de transformadores.

“En 147 e/ 516 y 517 los transformadores explotan, los tengo a dos metros de la ventana de mis hijas, tengo todos los reclamos. Las explosiones del jueves fueron muchísimas”, aseguró Elizabeth, la principal damnificada del barrio, por la proximidad de los artefactos que generan chispazos y detonaciones significando un verdadero peligro.

La vecina remarcó que contabilizó más de 20 explosiones y sostuvo que "tengo terror por mis hijas, les tuvimos que mudar la pieza a otro lado. Están durmiendo en el piso y tienen pánico, se esconden en mi pieza. Están aterradas", agregó Elizabeth, que además tiene a su abuela en la casa. Otra preocupación.

"Todos los vecinos consumimos energía, se deben recargar y explotan. Antes era uno, ahora sumaron dos más. El otro día explotó y salpicó aceite por todos lados. Vemos todos los vecinos como se inflan y explotan, quiero que los trasladen, nos los quiero más en la puerta de mi casa", pidió y agregó que "hay un vecino que usa un respirados y la luz se corta a cada rato, se lo tienen que conectar a la batería de un auto".

Desde Edelap, en tanto, sostuvieron que lo que se registró fue una avería en la red barrial, pero aclararon que el transformador “no sufrió daños” y que “no tenemos informe de que nadie saliera de sus casas”. Y esto es algo que hoy los vecinos desmienten, reforzando el reclamo y aseverando que hubo varias explosiones.

Beatríz afirmó que lo que dice la empresa es mentira: “No vienen a reparar y si vienen ponen un parche. Necesitamos soluciones. Edelap miente cuando dice que no hubo daños y que no se trasladó a ninguna persona. Yo ayudé a trasladar a una mujer de 93 años, que es la abuela de Elizabeth, en silla de ruedas a las 9 de la noche, en pleno Covid 19, a tres cuadras hacia otra casa envuelta en frazadas y también a una familia con nenes chiquitos”

Y justamente sobre la abuela, Elizabeth confió que es una de sus mayores preocupaciones: "La abuela está mal no camina y está en cama, por esa razón hoy es mi mayor preocupación ya que no pudimos cuidarnos del coronavirus por el momento horrible que pasamos".

Los cierto y más allá de posiciones contrapuestas, los reclamos se acentúan y el suministro, según afirman los vecinos, es irregular: “Pago como corresponde y tengo una situación terrible porque tengo que curar a mi nieta por unas quemaduras y siempre me quedo sin luz. Explotan los transformadores, esto viene desde hace más de una semana. Vino Defensa Cívil pero Edelap”, remarcó Beatriz y agregó: "Son históricas estas explosiones. Hace 10 años que explotan".