Otro protagonista sale a pegarle duro a Riestra

Facundo Parra, delantero de All Boys, cuestionó la conducta de Deportivo Riestra y remarcó que “no hubiese ido a entrenar” aun cuando el presidente del club en el que actúa le hubiera impartido la orden para hacerlo.

“Es incomprensible lo de (Deportivo) Riestra como club. Si a mí me hubiese llamado (Nicolás) Cambiasso (NdR: presidente de la entidad de Floresta) para entrenar yo le hubiera respondido que no voy porque estamos en cuarentena”, expresó el centroatacante, de 34 años.

Durante la semana, distintos medios periodísticos difundieron imágenes en las que se pudieron observar a jugadores de Deportivo Riestra ejecutando ejercicios tácticos con pelota en el estadio Guillermo Laza, ubicado en el barrio del Bajo Flores.

“Hay que entender que no se puede hacer lo que uno quiere. Yo también tengo ganas de comer asado con mis amigos, pero debo cumplir el aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional” resaltó el ex jugador de Independiente al programa partidario ‘Locos por All Boys’.

Parra, máximo anotador del equipo del DT José Romero con 6 conquistas, no solicitó, sin embargo, “castigo ejemplar” ni para la institución ni para los jugadores que infringieron el aislamiento por coronavirus.

“Con que haya salido en los medios y no lo hagan más creo que es suficiente. No haría falta una sanción adicional”, sostuvo el también ex jugador de Chacarita Juniors.

En referencia a la prolongada inactividad del fútbol (lleva tres meses de parate), el delantero dijo que el “jugador será el más castigado en esta situación”.

“No es culpa de nadie la pandemia, eso es cierto. Pero sin dudas el jugador será el más castigado. En un par de días más seremos casi 4 mil futbolistas que nos quedaremos sin trabajo”, destacó Parra, en relación a los vínculos que se vencen en las distintas entidades el martes 30.

“Siento que estoy perdiendo un semestre en lo que más me gusta hacer”, dijo el atacante que arribó al club de Floresta, en agosto pasado, procedente del fútbol paraguayo.