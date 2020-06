Comercios platenses, acorralados por la pandemia y la recesión económica

El sector comercial de La Plata ocupa un lugar neurálgico en la economía local, con una historia de pujanza y dinamismo en el que miles de familias encontraron el camino del emprendedurismo, un trabajo y hasta una forma de vida. Hoy, la realidad lo tiene acorralado, como empujado por un tobogán por la extensa recesión, el cierre obligatorio derivado de la pandemia, y otros problemas que se convirtieron casi en estructurales, entre los que podemos señalar a la venta ilegal, la asfixiante presión impositiva, la retracción en la demanda y la inseguridad.

En el último informe que realizó el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP las cifras que reveló son alarmantes. Entre otros aspectos reflejó que 62 de cada 100 negocios encuestados manifestaron una caída de las ventas durante el primer trimestre de 2020 respecto del año anterior, mientras que apenas un 14 por ciento aseguró que sus ventas aumentaron, y un 21 por ciento dijo que “no hubo variación”.

La caída se fue profundizando y cayó abruptamente a partir del 20 de marzo, con el inicio de la cuarentena: en el período enero-febrero tuvo un descenso en las ventas del 14 por ciento interanual; en marzo, del 38 por ciento, y en abril del 67 por ciento contra igual mes de 2019.

La encuesta a comercios del partido de La Plata de la facultad de Ciencias Económicas (UNLP), que se realiza trimestralmente mediante una muestra representativa de 500 casos de un listado de locales de las principales zonas comerciales y que incluye como rubros comerciales a ventas de alimentos; productos informáticos; ventas de materiales de construcción; libros, diarios y otros bienes culturales; prendas de vestir, y servicios como cines, hoteles, restaurantes, servicios informáticos, taxis y servicios personales.

Los números se convierten en dramáticos si se va hacia atrás; no hubo ninguna medición con índices positivos desde que se inició el registro a principios de 2019.

De la comparación de las cuatro mediciones realizadas se infiere que los rubros más castigados en cuanto a la merma de ventas son los de prendas de vestir; libros, diarios, música y deportes; e informática y comunicaciones. Los siguen en la ranking de los que más cayeron materiales de construcción; cines; servicios personales; restaurantes, alimentos y hoteles.

El mazazo que significó la cuarentena para algunos rubros transformará con seguridad este ranking por el impacto de actividades que quedaron sin funcionar y con facturación en cero (cines y hoteles), otras con la posibilidad de vender por internet (librerías, casas de ropa) o con delivery (restaurantes) y otras que no tuvieron restricciones, como la venta de alimentos.

Algunos rubros solo muestran caídas en las ventas desde el inicio de la medición en enero de 2019. Entre estos están los de prendas de vestir; libros, diarios, música y deportes; materiales para la construcción; servicios personales; restaurantes y, aunque nunca soportó de lleno el golpe de la cuarentena, el de alimentos también sólo presentó retrocesos en los cuatro trimestres relevados.

El resto muestra en apenas un solo trimestre una mejora, pero en los otros tres trimestres marcó retrocesos.

CAUSAS DE UNA DEBACLE

Los especialistas consultados encuentran particularidades en algunos rubros. Por ejemplo, el de prendas de vestir enfrenta dos grandes obstáculos: la venta ilegal descontrolada que volvió a tomar las calles en los últimos días y la retracción en la demanda producto del proceso de estanflación (inflación alta más recesión) que arrastra la economía nacional y que golpea, en mayor o menor medida, a todos los rubros. Otros, como materiales de construcción, estarán muy limitados en sus ventas mientras no se habiliten las obras. En cines se espera que haya una adecuación a lo que gustan en llamara “nueva normalidad” con la distancia social, pero todavía muy atado al fin de la cuarentena, al igual que los hoteles.

Pese a la caída del empleo en la última medición, que no se refleja en otras mediciones, y al panorama complicado que enfrentan, cuarentena mediante, en abril el empleo cayó un 5 por ciento respecto de marzo. Pero, a pesar del gran pesimismo sobre el futuro, el empleo no parece ser la variable de ajuste de los comercios, ya que el 88 por ciento de los consultados no piensa reducir su plantilla de personal en los próximos meses, según explicaron en la encuesta.

En el período enero-marzo de 2019, en promedio, los negocios de La Plata experimentaron una caída de sus ventas del 15 por ciento respecto al año anterior y, salvo hoteles y productos informáticos y de comunicación - que crecieron 19 por ciento y 6 por ciento respectivamente - el resto de los rubros mostró caídas. Cines y prendas de vestir fueron los que tuvieron mayores disminuciones.

En tanto, entre abril y junio del año pasado el 60 por ciento de los negocios encuestados en La Plata manifestaron una caída de las ventas respecto al año anterior, confirmando la expectativa del trimestre anterior, donde 53 por ciento esperaba disminuciones en sus ventas.

En promedio las ventas disminuyeron en el segundo trimestre 24 por ciento respecto al año anterior. Cine es el único rubro que presentó crecimiento real y prendas de vestir es el que explicaba la disminución global. Además, en ese momento la inflación es el problemas macroeconómico mencionado por los comerciantes como principal traba para sus negocios, en tanto que, respecto al espacio público, si bien el estacionamiento era el problema más mencionado, casi en el mismo nivel y creciendo respecto al trimestre anterior, aparecía la inseguridad. También los reclamos se centraban en que el 85 por ciento de los encuestados había sufrido cortes de energía durante el trimestre abril-junio de 2019 y los taxistas acumulaban una caída del 37 por ciento en la cantidad de viajes durante el primer semestre del año.

Para el tercer trimestre, que toma julio-septiembre, el 63 por ciento de los negocios encuestados en La Plata manifestaron una caída de las ventas durante el tercer trimestre del año respecto al año anterior. En promedio las ventas disminuyeron en el tercer trimestre del año 19 por ciento respecto al mismo período del año anterior. Todos los rubros registraron caídas. La inflación y la falta de demanda son los problemas macroeconómicos mencionados por los comerciantes como principales trabas para sus negocios. Respecto al espacio público, si bien el estacionamiento era el problema más mencionado por los empresarios, en este período lo superaba la inseguridad. Los encuestados le pedía al gobierno municipal de Julio Garro -le siguen reclamando- que priorize la política de seguridad. El 80 por ciento de los encuestados afirmaba haber sufrido cortes de energía durante ese trimestre y el valor de las tarifas se ubicaba en el tercer lugar entre los problemas macroeconómicos más mencionados. En línea con lo anterior, los comerciantes platenses reclamaban aumento de salarios de los empleados públicos y reforma tributaria. En tanto, los taxistas acumulaban una caída del 33 por ciento en la cantidad de viajes en los nueve primeros meses del año pasado.

Según el informe, el resultado global del año es una caída en la actividad económica de 5,8 por ciento. Salvo las excepciones de los sectores salud y enseñanza, todas las ramas sufrieron en mayor o menor medida una retracción en su actividad. La evolución del Producto Bruto de La Plata depende en gran medida del desempeño de la Administración Pública, el comercio minorista, la industria manufacturera y los servicios inmobiliarios, que ocupan un rol preponderante en la estructura productiva. Durante el primer trimestre de 2019, la rama más afectada fue la industria, seguida por el comercio y las inmobiliarias; en el segundo y tercer trimestre las mayores caídas se dieron en las ramas inmobiliarias y comerciales. Finalmente, en el cuarto trimestre se sumaron a estas ramas las actividades primarias, como una de las principales perjudicadas.