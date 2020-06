En La Plata, más desolación que expectativas por la idea de peatonalizar centros comerciales

Luego de más de ochenta días de cuarentena, la gran mayoría de los comercios de La Plata siguen con las persianas bajas y la crisis económica por la que atraviesan parece no tener fin. En el camino muchos han tomado la drástica decisión de abandonar la actividad, lo que conlleva un golpe para los propietarios pero también para las fuente de empleo que representa cada local. Y los que todavía tienen perspectivas de seguir adelante, aguardan decisiones de las autoridades que permitan evitar el sendero del colapso y de algo de alivio frente a la actual situación.

En ese marco, se conoció que el gobierno provincial está "dispuesto a escuchar" a los intendentes de toda el área metropolitana (AMBA), en la que se incluye la región del Gran La Plata, a partir de una posibilidad del retorno de la actividad en los centros comerciales pero con la condición excluyente de que funcionen con un sistema de peatonalización, de modo que los clientes puedan desplazarse en corredores amplios a fin de evitar cualquier aglomeración que promueva la propagación del coronavirus.

De avanzar esta posibilidad, el diálogo estaría dado entre los intendentes de cada municipio y el gobierno de Axel Kicillof. Mientras tanto, los principales corredores de la ciudad se veían hoy, en un nuevo período de la fase 3 de la cuarentena, completamente desolados. Tras un otoño negro, que se prolonga de la mano de las persianas bajas y veredas desoladas, hoy la garúa finita, el frío y el cielo completamente gris completaban este cuadro tétrico en el que se encuentra el comercio de La Plata. Y en ese marco, eldia.com salió a la calle para saber cómo tomaron los comerciantes platense esta posibilidad.

Para Guillermo Salvioli, presidente del paseo comercial de calle 8, el tema de la peatonalización, que se propone ir abordando de la Provincia todavía sin un horizonte claro con lo que pueda pasar al respecto -por lo que se espera más información al respecto- "no es una idea buena ni mala, es una alternativa diferente".

No obstante, señaló que "nosotros tenemos protocolos hechos para abrir los negocios sin ningún inconveniente, así que no lo vemos ni bien ni mal". Y agregó que si bien "llegar a cerrar los centros comerciales es una alternativa, tampoco es una solución".

"A nosotros no nos resultó la idea de peatonalización. Como acá no tenemos estacionamiento, es igual, no nos va a incidir en nada", puntualizó. Y, en relación a la idea de peatonalizar los corredores para evitar aglomeraciones de clientes, agregó que tampoco sería una medida trascendental en el sentido de que "no hay gente, todos los días se cierra un local, por lo tanto no se necesita peatonalizar, porque no hay gente para comprar". "Lo que necesita el comercio es otras ideas", subrayó.

Como se sabe, hace más de un mes la Municipalidad presentó en la Provincia una solicitud de reapertura de una amplia gama de comercios y servicios ajustados a estrictas medidas sanitarias. Sin embargo, hasta el momento, en medio de un aumento de casos positivos del virus, el pedido no obtuvo respuestas. La cuarentena avanzó con apenas algunas excepciones a las ya existentes definidas por medidas administrativas del gobierno nacional.

Desde la Comuna se indicó que, aunque con bajas expectativas, de encontrar luz verde esta propuesta de las intendencias del AMBA, el plan para cuando esto ocurra está listo.

Esa planificación prevé el corte de la circulación de vehículos en las arterias de 8, 12 y Cantilo, en City Bell, y una desinfección diaria de calles en las transversales.

En el caso de la avenida 137, del centro comercial de Los Hornos, en la Comuna no habían decidido aún el protocolo, atendiendo a que los frentes de la comisaría 3º y el cuartel de Bomberos dan a la misma arteria.

No obstante, sí se analizan alternativas utilizando la rambla. Si bien los shoppings no estarían siendo en esta instancia una posibilidad de análisis, también se advirtió en el municipio que la avenida 51, entre 4 y 6, podría ser cortada al tránsito, considerando que en torno al Pasaje Rodrigo hubo una importante proliferación de locales comerciales.