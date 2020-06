“Sé que tengo muchos detalles a mejorar, en Primera los pagás caro”

Mientras ultima detalles para estampar su nuevo vínculo con Gimnasia, Leonardo Morales continúa transitando este particular momento en Villa Urquiza, Entre Ríos, donde tiene la posibilidad de entrenarse gracias a un expreso permiso del Municipio.

Y desde allí, el lateral analizó lo que fueron sus primeros pasos en Primera División, expresó lo que fue su idea desde un primer momento y lo que significa tener a Diego Maradona como entrenador.

“Por suerte acá en Entre Ríos, en la parte donde vivo yo, no hay casos. Por eso está todo un poco más flexible”, comenzó. “Desde que me vine de La Plata, la Policía y el Municipio me autorizaron a salir correr e ir al gimnasio, así que me vengo manteniendo”, explicó.

En cuanto a su continuidad, prácticamente definida, manifestó: “Mi idea siempre fue seguir. Me sentí bien, cómodo”, sostuvo el “Yacaré”.

Llegó de la mano de Darío Ortiz, dando el salto de Ramón Santamarina de Tandil a la elite del fútbol argentino. Al respecto, el propio defensor analizó su primer año en el Lobo.

“Obviamente que a medida que fueron pasando los partidos pude soltarme un poco más. Pero sé que tengo muchos detalles para mejorar porque en Primera División los pagás caro”, reflexionó. “En las otras categorías te podés dar el lujo de desconcentrarte en algún momento y no pasa nada. Sin embargo, en Primera se aprovechan mucho más esas chances que tienen. Le das un metro al jugador y se nota otro ritmo y otra velocidad”, comentó.

Por último, se refirió a la particularidad de tener a Maradona al frente del equipo.

“Que me dirija el Diego es algo muy loco. Ni soñándolo lo hubiese imaginado. Así que estoy disfrutando del hecho de que me dirija el mejor jugador del mundo. Es increíble. Hay que saber disfrutarlo y aprovecharlo al máximo”, concluyó.