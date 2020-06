Otro caso en Los Hornos de un vecino que se considera dueño del barrio

A un vecino de Los Hornos le quemaron la casa después de haber padecido una seguidilla de robos y amenazas en otro caso de "dueños del barrio", como se consideran algunos que promueven el miedo en sus vecindarios y nada parece detenerlos.

Ahora se dio otro caso en 139 entre 35 y 35 donde la vivienda de Gabriel Picciola, de 44 años, carpintero, fue incendiada en el marco de lo que atribuye un conflicto vecinal que desde hace tiempo está en la Justicia.

Según contó a EL DIA.COM , todo empezó hace un año cuando compró un terreno y arregló una casa que se encontraba en ese inmueble. "Mi vecino empezó a decirme que no me quería en el barrio, que me fuera y ahí arrancaron las amenazas", señaló.

Según Picciola, que ha dejado denuncias en las Fiscalías 11 y 8, esta última por el incendio y robo ocurrido en las últimas horas, "es una persona que se dedica al cartoneo y que ha tenido problemas con otros vecinos de la cuadra y de la vuelta".

Picciola aseguró que "hace tiempo venía amenazándome con prenderme fuego la casa y anoche parece que cumplió su promesa", aseguró.

El damnificado agregó que en los días previos había sufrido una serie de robos en esa vivienda.

"Nadie hace nada, ni la Fiscalía ni la policía, es desesperante. Se trata de una persona muy violenta que ya ha tenido problemas con otros vecinos, con golpes, amenazas, de todo", agregó.

El caso se suma a otro episodio del que dio cuenta este medio cuando vecinos de un sector de Los Hornos plantearon su temor y preocupación ante el accionar de un vecino al que definieron como "el dueño del barrio" y al que imputan una serie de agresiones y robos de antigua data pero que en el último año se habrían multiplicado.

Las denuncias provienen de la zona de 167 desde 54 a 58 y apuntan contra un hombre de 34 años que se domicilia en una vivienda del lugar. "Yo soy el dueño del barrio y te voy a prender fuego la casa", aseguran que ha sido una de sus más frecuentes amenazas que forman parte de diferentes acciones penales emprendidas por los vecinos y que, de acuerdo con la documentación a la que accedió EL DIA.COM han sido en su momento giradas a diferentes fiscalías platenses.