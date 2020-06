“Antes de cada carrera siempre tuve miedo, hasta el momento de la largada”

Juan María Traverso pasa la cuarentena en su chacra de Ramallo, el pueblo donde nació hace 69 años. El Flaco se “atrincheró” hace más de setenta días. “Me guardé acá diez días antes que se decretara la cuarentena en nuestro país, porque una de mis hijas que vive en Miami, me dijo que la mano venía brava por el tema de coronavirus”, dijo el mítico piloto del automovilismo argentino en el diálogo que mantuvo con este medio.

“Esperá un minuto que me ubico por acá que tengo mejor señal, porque si no se va a cortar la conversación”, cuenta Traverso mientras se traslada al sector del museo donde el Flaco guarda dieciséis autos, todos los que compitió en las distintas categorías del automovilismo nacional, que en época normal es visitado por las personas. “Hasta que comenzó todo esto del coronavirus era visitado por personas que se acercaban hasta el pueblo en algo así como un mini-tour. Se les cobraba una entrada, comían un asado, recorrían la chacra y se sacaban fotos junto a los autos; mientras que lo recaudado era destinado a obras benéficas o de caridad de Ramallo”, subrayó el multicampeón.

“Como están dadas las cosas es muy difícil que vuelva el automovilismo a corto plazo”

Juan María Traverso,

histórico piloto argentino

La charla continúa. Se escucha el sonido del encendedor para prender un cigarrillo a lo que este cronista le consulta si sigue fumando mucho a lo que respondió: “ahora menos (risas), porque mis hijas me retan. Yo empecé a fumar a los 14 años y solamente deje dos años, cuando casualmente corría con la coupé (se refiere a la famosa Renault que ganó en General Roca, Río Negro, en una competencia de TC 2000, en 1988), pero engordé muchísimo. Pasé de 75 a 115 kilogramos. Me acuerdo que no entraba en la butaca y los buzos antiflamas me quedaban chicos y los tenía que pedir prestado a mis amigos como fue el caso del Negro Pedernera. Después con el paso de los años se lo comenté a mi médico y me dijo ‘qué lástima que no me dijiste en ese momento, yo te daba una dieta’… Y acá me tenés, fumando otro pucho”, comentó Traverso en medio de sonrisas.

EL RECUERDO DE SU NOTABLE TRIUNFO CON LA CUOPÉ FUEGO

En tanto, con referencia a esa recordara prueba en el Autódromo de General Roca, Río Negro, que se disputó el 3 de abril de 1988 como parte del calendario de TC 2000, el Flaco recordó aquel inolvidable momento que la gente todavía guarda en la memoria. “Estaba corriendo con la Coupé Fuego blanca con la marca Lee en los costados laterales, que la tengo a mi lado en el galón. Cuando entré en las últimas vueltas se rompió una manguera de aceite. El líquido comenzó a caer sobre los caños de escape. Empezó a fluir el humo dentro del habitáculo. Yo entendí siempre de mecánica y sabía que podía seguir; mientras que desde boxes me preguntaban cómo estaba todo. Les contesté que iba aguantar hasta donde pudiera. Y así fue. Faltan dos vueltas (eran 48 en el trazado rionegrino). Comenzó el fuego sobre mi costado derecho del auto, pero tengo que decir que tuve mucha suerte porque el motor literalmente me explotó, se fundió, cuando crucé la línea de llegada para ganarle a Silvio Oldra. Una carrera increíble”, acotó el Flaco Traverso sobre eso épico triunfo que se mantiene en el recuerdo de todo el mundo tuerca.

Ramallo, que se encuentra a 247 kilómetros de nuestra ciudad, se ubica sobre la margen derecha del Río Paraná, en territorio bonaerense, lindante con San Nicolás, Pergamino, Arrecifes, San Pedro y la provincia de Entre Ríos; mientras que su población estimada alcanza los 33 mil habitantes. En lo que representa a la pandemia de coronavirus solamente se ha reportado un caso positivo hasta la fecha y dicho paciente ya fue dado de alta.

“Con respecto a la pandemia de coronavirus -siguió diciendo Traverso- acá en Ramallo estamos bien. Solamente se ha presentado un caso y la actividad en los negocios ha comenzado a normalizarse con los debidos recaudos de higiene y sanidad. La ventaja que tenemos en el pueblo, es como muchos otros casos del interior de la provincia, es que solamente hay dos accesos (uno por la Ruta Nacional 9 y el otro por la Provincial 51) y eso prácticamente nos deja blindados”.

Más adelante, Traverso agregó con respecto al tema del Covid-19 que “la última vez que salí de la chacra fue cuando fui hasta San Nicolás porque se estaba preparando todo para Expoagro 2020. Después me aguardé acá, porque tengo una edad que debo tener muchos cuidados. Me entretengo cortando el pasto, tomando mate y limpiando los autos en el galpón. Se hace largo, pero no hay otro tipo de vacuna para esta virus que el aislamiento”.

El diálogo continúa, pero por momentos se entrecorta. El WiFi juega una mala pasada; aunque como siempre Traverso está locuaz y al referirse al automovilismo propiamente dicho afirmó que “como están dadas las condiciones es muy difícil que vuelva el automovilismo a corto plazo. Salvo algo zonal, pero a modo de entrenamiento. En mi caso yo soy presidente de la Asociación Argentina de Volantes. En esta entidad se nuclean 318 pilotos de todas las categorías del automovilismo de nuestro país. Eso incide en muchas familias que viven de este deporte y en su gran mayoría no tienen otro tipo de ingresos. Ojalá se pueda volver a correr pronto”.

SE TUVO QUE PLANTAR CON EL PAPÁ

Traverso tiene un sinfín de anécdotas, que acumuló a lo largo de su extensa trayectoria en el automovilismo. El Flaco cuenta que el padre no lo dejaba practicar el deporte de los fierros. “Mi viejo se negaba a que yo corriera y tampoco no sé cómo surgió toda esta pasión. A ciencia cierta todavía me pregunto cómo me inicié. Recuerdo que cuando era chico me iba al borde de la ruta para ver como pasaban los autos de TC durante los Grandes Premios de la Republica Argentina. En ese momento, los pueblos que atravesaban, ya que recorrían todo el territorio del país, se detenían. No sé en el caso de no haberme dedicado al automovilismo habría sido ingeniero agrónomo como lo fue mi papá”, recalcó con cierta nostalgia.

El Flaco se retiró del automovilismo en 2005. En 35 años corrió 750 carreras y ganó 15 títulos

Aquellos que lo conocen saben que Traverso es un tipo con agallas pero él se encarga de decir que “siempre tuve miedo al correr, pero era hasta el momento de largar. Después de ahí quedaba atrás todo ese temor y aumentaba la adrenalina. Yo creo que todos los pilotos tuvimos y tienen miedo a la hora de subirse a un vehículo de carreras. Aquel que diga que no es así no está diciendo toda la verdad, pero es algo natural de parte del ser humano”.

Por último, ya que iba cayendo la noche en Ramallo y Traverso se tenía que trasladar hacia al casco de la chacra por lo que el Flaco dejó su última reflexión en el diálogo con este medio diciendo que “el piloto que más me gusta de la actualidad se puede dar en la figura de (Facundo) Ardusso y (Matías) Rossi. Creo que entre ellos dos existe una buena combinación, pero si me das para elegir quiero alguien al volante que también sepa de mecánica como lo era yo”, subraya.

El Flaco Traverso, una verdadera leyenda viviente del automovilismo. Está en su Ramallo natal guardando la cuarentena por la pandemia por el coronavirus.