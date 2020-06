Gastón Fernández le baja el telón a su carrera futbolística

Ya lo decidió y no hay vuelta atrás. En la intimidad familiar GastónFernández ya tomó la firme decisión de retirarse oficialmente del fútbol profesional, y terminar una exitosa carrera deportiva. Así es que a los 36 años, la Gata cumplirá con su deseo de retirarse jugando en Estudiantes, ya que su actual contrato finaliza el próximo 30 de junio. Si bien había mucha incertidumbre sobre qué ocurriría, en los últimos días el futbolista venía tirando algunas señales por sus redes sociales. Y este panorama fue anticipado por este diario en su edición del pasado jueves. En la víspera, llegó la confirmación, que será contada en primera persona por el campeón de América con el Pincharrata en 2009.

Los dirigentes optaron por el silencio, ya que la decisión paraba pura y exclusivamente por Fernández si quería seguir o no. El tema de la pandemia seguramente tuvo que ver y aceleró las cosas, ya que públicamente había dicho en algunas notas que sería difícil el tema de la larga inactividad para cuando vuelva el fútbol. Vale recordar que la actividad está parada desde mitad de marzo y esto podría extenderse, por lo menos, hasta agosto.

En estas mismas páginas días atrás anunciábamos que la Gata estaba ante sus horas más difíciles, pero que la decisión no iba a tardar en el llegar. Y finalmente llegó, por lo que no habrá renovación y hasta el 30 de este mes será jugador del Pincha y luego todo habrá terminado.

En estas últimas horas tanto sus compañeros, cuerpo técnico como directivos han sido respetuosos de su decisión, lo han acompañado y han guardado silencio, sabiendo que este momento del anuncio del final es de Fernández.

MAÑANA CONFERENCIA VIRTUAL

Teniendo en cuenta la cuarentena existente, no habrá una conferencia de prensa habitual, sino que se realizará una conferencia virtual donde Fernández hará el anuncio de su retiro y seguramente estará acompañado por el presidente del club, Juan Sebastián Verón.

De esta manera, el “diez” Pincha hará su anuncio mañana (día 10), y con esto se terminará la expectativa sobre qué sucedería. Según se anunció, la conferencia será en horas de la tarde.

En cuanto al futuro de la Gata Fernández, seguirá cerca del fútbol aunque desde otro costado. Ni técnico de juveniles, ni de Primera, ni manager, sino que se dedicará a la representación de futbolistas. Esto ya lo venía madurando de ser representante de jugadores e instalarse en una oficina en Capital Federal junto a quien hoy lo representa.

Más allá que lo venía pensando, la decisión no le fue fácil por que su idea siempre fue retirarse jugando. Pero con la llegada de la pandemia y esta incertidumbre que hay de no saber de cuándo se volverá a entrenar, y mucho menos a jugar, Fernández decidió que lo mejor era retirarse en este momento y no seguir esperando.

La Gata optó por ponerle el broche a su recorrida con una buena imagen deportiva hasta su último día de pantalones cortos. Ahora, llegará el momento de otra etapa relacionada con el fútbol, ya sin la adrenalina que genera el verde césped.