Claudia Villafañe llorando a moco tendido: el inédito video que subió Dalma Maradona

En medio del nuevo round de los Maradona por la serie que Amazon estrenará sobre la vida del Diez y generó gran polémica en la familia, en las últimas horas Dalma subió a sus redes sociales un video en la que se la ve a Claudia Villafañe llorando a moco tendido.

Primero fue Giannina la que se expresó en Twitter y ahora su hermana sorprendió con un video inédito: el momento en el que le anuncian a su madre que será otra vez abuela. Dalma colgó en sus historias de Instagram la filmación de ese emotivo episodio familiar y utilizó una frase picante para reflejar el contexto en el que lo publica: “¡En tiempos de tanto odio yo elijo compartirles amor! ¡Ella (Claudia) lo es!”. Una muestra más de la relación tirante con su padre, actual técnico de Gimnasia. Cabe destacar que Claudia ya anunció que le iniciará acciones legales a Maradona por la biografía en la serie "Sueño bendito".

Esta publicación tiene su historia detrás. Según contó la propia Dalma, “quería grabar la reacción (de Claudia y Gianinna), y para que no sospecharan nada, inventé que me había peleado con mi marido porque le había encontrado un mensaje con una chica. Las dos aman a Andrés, pero como las llamé llorando, se lo creyeron... Entré rápido a la casa de mi mamá y cuando volvió de cerrar la puerta...”. Luego llegó lo que se ve en el video: el anuncio, la sorpresa, su madre a los gritos y un llanto casi desconsolado. “¡Sabía! ¡Te juro, te juro que sabía!”, asegura la ex de Diego mientras también pateaba el suelo para luego fundirse en un abrazo con su hija mayor.