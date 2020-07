Después del conflicto entre la AMP y el IOMA, ¿qué?

El conflicto entre la Agremiación Médica Platense (AMP) y el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) sacudió al sistema de salud platense esta semana y puso en alerta el normal desarrollo de las prestaciones médicas en adelante. ¿Cómo continuará el diálogo luego de que la obra social prescindiera del convenio con la entidad que nuclea a los profesionales? ¿Cómo harán los 290 mil afiliados platenses para continuar con sus coberturas médicas? ¿Se puede retomar el diálogo?

Por estas horas, además de los afiliados -que han manifestado su preocupación y reclamo- son las clínicas de La Plata las que piden a gritos que se solucione el problema. “Estamos atravesando un difícil momento económico, financiero y con una baja sustantiva en las prestaciones ambulatorias, quirúrgicas y de internación. No estamos en condiciones de solventar una baja por falta de prestación por parte del sector médico. La obra social implica el 60% del total de nuestras prestaciones. Con la consecuente imposibilidad de las responsabilidades de devengamientos de sueldos, servicios, medicamentos, honorarios, limpieza, mantenimiento, tecnología; poniendo en juego la sustentabilidad de todas las instituciones de salud de la ciudad”, fue el comunicado de quienes manejan el Instituto Médico Platense, la Clínica del Niño y el Instituto del Diagnóstico, pero en su mayoría es el pensamiento de los demás centros privados de La Plata.

Este diario se comunicó con Alfredo Mendoza Peña, vicepresidente del Consejo Directivo del hospital Español, otra de las instituciones que transita con dificultad este conflicto. Al problema que ya tenía el nosocomio por la pandemia ahora le agregó este conflicto: "Estamos en un 30 por ciento de la ocupación y con incertidumbre en tantas prestaciones".

"No es un momento de tomar una postura por uno u otro sino pensar en los afiliados y los pacientes. Se tiene que buscar un nuevo canal de diálogo y corregir cosas de ambas partes. Es entendible lo que dicen los dos pero no es entendible que no se puedan sentar a conversar", comenzó apelando al entendimiento y aportó: "El miércoles se les comunicó a los sanatorios que no iba a haber ningún cambio pero que la Agremiación Médica Platense no iba a intermediar más en la facturación y honorarios médicos. Pero es lógico que después de 60 años de dicho convenio los médicos vean el conflicto de una manera distinta".

"Esto no es nuevo, comenzó con la gestión pasada con las peleas por el nuevo nomenclador y el aumento de los honorarios. Esta fue la gota que rebasó el vaso. Es una relación tensa que lleva un tiempo. Desde nuestras instituciones, dentro de ACLIBA, siempre hemos tratado de mediar porque nos vemos afectados. Nuestra facturación, en gran parte, depende del IOMA. Los pacientes no pueden afrontar honorarios de manera particular porque entienden que no les corresponde. No hablo de una atención en consultorio, sino una cirugía, que tiene costos elevados", finalizó.

IOMA: "NECESITAMOS QUE SE REACTIVE LA ATENCIÓN EN LA PLATA"

Homero Giles, el presidente del IOMA, también habló con este medio y remarcó: “Es importante para que lo entienda la gente: el problema que nos enfrentamos nosotros es la irresponsabilidad de cierto sector médico que hace una defensa corporativa, en parte por una confusión, y decide no atender más por nuestra obra social porque rompimos un convenio. Necesitamos que se reactive la atención en La Plata donde tenemos 290 mil afiliados”.

“Lo primero que quiero aclarar es que IOMA rompió convenio con un administrador porque no se cumplieron ciertos requisitos, como los controles de auditoría, nada más. En adelante han demostrado no tener capacidad para llevar adelante este convenio. Encontramos varias irregularidades que nos llevaron a hacer denuncias penales, con lo cual rompimos el convenio”, continuó el funcionario, que agregó que los médicos decidieron no atender por IOMA por una confusión. “Recibieron un mensaje equivocado de la Agremiación”, sostuvo.

“La AMB puede seguir tranquilamente con la representatividad de los trabajadores. Esa debería ser su principal razón: defender su condición laboral. Por ejemplo el Estado no le paga a UPCN para que ellos le paguen a los trabajadores del Estado. Pero cualquier modificación que se haga del convenio de trabajo lo tiene que conversar previamente con UPCN. Aquí pasaría lo mismo”, destacó lo que para él es la mayor confusión del conflicto.

¿Qué pasa si los médicos no aceptan este nuevo escenario en La Plata? “Se está cometiendo una irresponsabilidad al transmitir mal una información. Nosotros nunca vamos a abandonar a nuestros a afiliados. Vamos a autorizar las derivaciones y su atención. El acceso a la salud está garantizado de parte de IOMA. No les pido a los médicos que firmen un nuevo convenio con nosotros porque seguiremos utilizando el que tenían con la Agremiación, sólo nos tienen que pasar su número de CBU para que les depositemos el dinero”, declaró Giles.

En el final, el titular de la obra social que tiene más de 2 millones de afiliados en la provincia de Buenos Aires sintetizó: “El diálogo, de nuestra parte, nunca se cortó. Que la AMP vengan el lunes a discutir salarios y modalidades de prestaciones, no hay problemas si es la representante de los médicos. Pero les pido que sean maduros porque están poniendo en riesgo y quiebren más de 50 clínicas de La Plata, de cuya facturación el 60% lo representa IOMA. Van a dejar a mucha gente sin trabajo en un contexto ya de por sí complejo. Es insólito y no tiene ningún sentido. Que les digan a sus médicos que sigan atendiendo por nuestra obra social sino ¿para qué me voy a reunir con una entidad que no me presta ningún servicio? Y les voy a pedir que no me extorsionen con mis afiliados”.

LA RESPUESTA DE LA AMP: "NO CORTAMOS EL CONVENIO"

Carlos Figueroa, abogado de la AMP, le dijo a EL DIA que desde la entidad agradecen a todas las sociedades de profesionales y sociedades científicas que están preocupadas por la situación. “Estamos totalmente abiertos al diálogo, esperemos que se abra una vía de comunicación y que a su vez todos los afiliados tengan la cobertura que se merecen. De nuestra parte estamos trabajando para lo mejor de los médicos, los que siempre estuvieron, están y estarán en el frente de batalla y mucho más ahora”, remarcó y pidió preservar las instituciones, tanto la AMP como al IOMA, en beneficio de los afiliados.

"Nosotros no cortamos ningún convenio. Fueron ellos los que decidieron hacerlo de forma abrupta y no por el acuerdo que corresponde (el artículo 21 del convenio IOMA-AMP)", agregó Figueroa, que repitió estar dispuestos a un diálogo permanente. "Y desde un principio estuvimos dispuestos a ayudar en las auditorías porque no queremos que haya irregularidades, pero según la Constitución todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario".

"Como dijo el presidente de la AMP queremos un diálogo pero sin ningún tipo de imposiciones, sino un diálogo conciliatorio que le sirva a las dos partes. Y para eso tienen que estar de acuerdo, además, las sociedades profesionales y las científicas", cerró .

LA DURA CARTA DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CIRUGÍA

La Asociación Argentina de Cirugía, atenta a la nota presentada por el Capítulo Sociedad de Cirugía de La Plata en relación al relato de los hechos, decidió declarar zona de conflicto laboral la relación con IOMA en La Plata, Berisso y ensenada.

En una dura cartas se detallaron los motivos de tal medida: "IOMA hace 6 meses que paga con retraso. En este momento tan angustiante que pasa todo el personal de salud y que los cirujanos no son ajenos, el Instituto no paga las prestaciones realizadas en el mes de abril y anteriores adeudando algunas prácticas desde julio de 2019. Y se niega sistemáticamente a poner en funcionamiento el nomenclador firmado por el Instituto en abril de 2019. El IOMA informó que discontinuará el pago de honorarios médicos a través de la AMP. Es esta última, es quien acompaña históricamente a sus más de 4500 socios; dentro de los cuales se encuentran los cirujanos de la Sociedad de Cirugía de La Plata