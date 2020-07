“La Jauría”: tres investigadoras contra la violencia patriarcal

“Una serie incómoda”: así define la argentina Lucía Puenzo a “La Jauría”, producción regional que la plataforma Amazon Prime Video estrena hoy y que retrata una investigación policial centrada en recuperar a una adolescente secuestrada por una organización en línea que recluta a hombres para cometer actos de violencia machista.

“No me gustan las cosas políticamente correctas que no se animan a ser hasta contradictorias y polémicas”, aseguró la “showrunner”, directora de filmes como “XXY” y “Wakolda”, sobre esta ficción que, para más incomodidad, coloca la acción en un conservador colegio católico de Santiago que, tomado por las alumnas que denuncian los abusos de un profesor de teatro, ven cómo la líder de la manifestación, Blanca (Antonia Giesen), desaparece.

Se desata ahí una trama policial donde ingresa un trío de investigadoras, encarnadas por Antonia Zegers, María Gracia Omegna y Daniela Vega, la actriz y cantante lírica aclamada por su papel en “Una mujer fantástica”, oscarizada cinta de Sebastián Lelio.

Vega es Elisa Murillo, que “se incorpora al caso de esta chica que desaparece en este colegio católico, y ahí empieza la historia”: cerebral ajedrecista, Murillo comienza rápido a abrir complejas aristas que incluyen un peligroso juego online que explota lo peor del machismo patriarcal.

Pero, dice Vega en diálogo con EL DIA, no es una novedad que la ficción explore temáticas urgentes: “Es algo que ha pasado siempre con el arte. El arte siempre se ha hecho cargo, mucho antes que las naciones, los gobiernos, los estados, de las problemáticas sociales. Las películas y las series que no son de fantasía hablan generalmente de cosas que son inspiradas en la realidad: la ficción se nutre de la realidad”, afirma la intérprete que comparte cartel con otra actriz chilena, María Gracia Andrea Omegna Vergara, cuya detective es “más física” que la mental Murillo.

Omegna agrega al respecto que lejos de expulsar al espectador con la dureza de su trama, “la serie es tan contingente, que aunque sean muy duras ciertas temáticas y ciertos conflictos, uno se siente parte del mundo al cual se te está invitando: es parte de lo que está pasando hoy en día en el mundo, en Latinoamérica, en Argentina”.

Dirigida por Puenzo, su hermano Nicolás, Marialy Rivas y Sergio Castro, “La Jauría”, de ocho episodios, es según su creadora, en ese sentido, no solo un policial, sino también una serie de personajes, en la que a través de los jóvenes pudiera darse cuenta de la efervescencia de los movimientos de mujeres que comenzaban a darse en Latinoamérica.

Pero también hay acción, y mucha, de un calibre poco visto en América latina: el trío de investigadora cuenta que tuvo que aprender incluso a usar armas y para hacer piruetas con el auto: “Lo pasamos bien, fue una experiencia super entretenida. Me río sola de la cantidad de cosas que tuvimos que hacer. Tuvimos escenas en la montaña, en la ciudad, fue muy divertido”, dice Vega. Pero también agrega que “por supuesto que hay que tener la claridad de que una está haciendo un personaje que cuenta una historia que es importante contar, tomar muy en serio el guión, trabajar con profundidad la corporalidad, los textos”.

De todos modos, insisten Omegna y Vega, cuando se encendía la cámara era una cosa, y en el backstage, otra muy diferente: las actrices se conocieron y establecieron un fuerte lazo amistoso durante el rodaje. “El humor era muy importante cuando uno ataca una temática como esta. Y creo que eso ayudó un poco a que la serie tuviera una frescura”, reconoce Vega, y al respecto, agrega Omegna que “como trío tuvimos mucha química”, y, entre risas agrega que “no se tuvo que trabajar demasiado en la química. Incluso a veces teníamos que bajar un poco...”

Para ambas fue la primera vez trabajando en una ficción de acción: “En Chile no se ha indagado mucho en la acción, y a mi no me había tocado enfrentarme a ese género”, explica Omegna, encantada como Vega de ser parte de “escenas súper adrenalínicas, y muy vertiginosas”, que brindarán un respiro de la realidad al espectador encerrado en medio de esta pandemia.

“La serie tiene ese juego: comienza de una forma muy psicológica, y de pronto empieza a ser invadida por la acción”, analiza Omegna, que fue madre hace algunos meses así que aprovecha la cuarentena para pasar los días con su hija. “Es heavy”, dice sobre la situación mundial, “un viaje intenso de reflexiones, cuidando la salud mental y cuidándome a mi, tratando de estar conectada con los que quiero. Es una obra de cuidado”.

Y cierra Vega, “esperanzada” con que “vamos a poder salir de la mejor manera”: “No es un tema fácil, mucha gente la pasa muy muy mal, así que les podemos llevar un poquito de distensión y entretenimiento, feliz me siento, honrada de poder acompañar. Porque también ellos nos acompañan a nosotros: se genera una simbiosis entre la audiencia y nosotros”.