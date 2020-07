Fernanda Metilli: la ex novia confianzuda de “En Casa-Miento”

Aunque el primer intento, desesperado, se volcó -y aún se vuelca- a la liberación de espectáculos teatrales grabados en la web, muchos artistas han aprovechado las limitaciones que el parate por la pandemia ha generado y la transformaron en ingeniosas propuestas con las que atravesar el mientras tanto. En este contexto, donde la creatividad parece estarle ganando la pulseada al encierro, nació “En Casa-Miento”, una experiencia híbrida cuya primera entrega -porque se contará por capítulos- tiene en su elenco a Fernanda Metilli, quien celebra el arte de la reinvención en este momento de telones bajos y butacas vacías.

“Está bueno reinventarse siempre, en el mejor sentido de la palabra, darle utilidad a todas las herramientas que tenemos”, asegura la humorista tandilense en diálogo con EL DIA y aunque reconoce que “no es fácil adaptarse a lo nuevo” lo importante es no tenerle miedo al cambio.

Con dramaturgia y dirección de Nacho de Santis y Sebastián Suñé, y producida por NÜN Teatro, “En Casa- Miento” toma como puntapié inicial la boda de Sil y Hernán a partir de la cual los invitados -sean familiares, sean amigos, sean ex o lo que sean- vuelven a sus casas y, desde allí, se disparan otras historias que revelan la verdad de los invitados.

Para poder materializar esta propuesta, los autores convocaron a duplas actorales que estén pasando juntos la cuarentena ya que serán ellos quienes, desde sus propias casas, cuenten sus propios relatos, en una propuesta que intenta recuperar el vértigo teatral, en tanto, se desarrolla en un espacio y tiempo real, siendo filmados por ellos mismos con celulares o soportes caseros y transmitiéndose en vivo, sin edición.

“La ex, el colado y el ramo de la novia” es el primer capítulo de esta saga en el que Fernanda se pone en el cuerpo de la antigua pareja de Hernán, a quien por cortesía invitan al casamiento pero al que, para no ir sola, lleva a un muchacho al que no conoce demasiado.

Cuenta Fernanda que la idea la sedujo de entrada, en tanto, además de tener un vínculo afectivo con la sala teatral porteña, donde el año pasado había sido parte del espectáculo “Delia”, le ofrecía una oportunidad inédita. “Es la primera vez que vamos a trabajar juntos con Agus en una obra que no sea haciendo de nosotros”, dice sobre su pareja, el mago y comediante Radagast, “el colado” de esta historia, y con quien está viviendo en La Plata,

“Está buenísimo el personaje que me toca porque es una mujer muy opuesta a mí. Es Medio cara rota, confianzuda, que se mete en la casa de este chico al que no conoce tanto y no para de hablar de sus cosas. Es muy autorreferencial”, define la actriz a su imprevisible criatura con la que volverá a hacer gala del histrionismo cómico que supo mostrar en “Como el culo” con su desopilante Any.

Con entradas a $350 que se pueden adquirir en Alternativa Teatral, “La ex, el colado y el ramo de la novia” tendrá su debut esta noche, a las 21, y repetirá sus funciones los próximos tres sábados. Debido a la gran demanda del público, que agotó las tres primeras fechas, quizás se agreguen más butacas virtuales por eso es bueno estar atentos de las novedades en sus redes sociales (@fermetilli @soyrada @nunteatrobar).

Carola Reyna y Boy Olmi (“La madre, el tío y el vestido”); Diego Gentile y Javier Marra (“El primo, la animadora y el show”), Tamara Garzón y Gustavo Pardi, Gustavo Garzón (“El padre, la media hermana, el vecino y el champagne”) y Berenice Gandullo y Esteban Masturini (“El novio, la novia y el anillo”) son las restantes equipos artísticos de “En Casa-Miento” que se irán estrenando en los próximos meses.

“Si bien hay puntos de contacto entre los capítulos, porque en cada historia hay alguna referencia a las demás, no significa que si no ves una no vas a entender las otras. Pero el que las ve todas, va a tener el panorama total”, aclara la actriz.

Feliz por reencontrarse con la esencia vital escénica, Fernanda admite estar “súper agradecida por el enorme privilegio” de tener trabajo en estas circunstancias, valorando sobre todo el fin de este proyecto que nació como “una forma de ayudar al teatro independiente que realmente la está pasando muy mal”.

El 2020 pintaba hermoso para Metilli, a quien muchos conocimos por primera vez en “La Pelu”, el programa que condujo Flor de la V por Telefé y en el que le ponía su menudo pero expresivo cuerpo a una telefonista muy distraída y particular. Pero llegó la pandemia y truncó todos sus planes, entre ellos, el estreno en mayo de “Los Inmaduros”, la comedia que protagonizarán Adrián Suar y Diego Peretti en El Nacional y de la que la actriz será parte. Este proyecto es uno de los que más entusiasmada la tienen, a la espera de que se reanuden pronto las actividades y puedan por fin levantar el telón.

Referente femenino del stand up, una escena en la que las mujeres cada vez pisan más fuerte, reconoce Metilli haber ido cambiando de estados de ánimos a medida que fueron pasando los días de encierro. “Ahora estoy en un momento en el que siento que un poco ya nos acostumbramos a esta nueva realidad. Obviamente, esperando y sabiendo que va a terminar o que va a cambiar dentro de poco”, reflexiona la comediante y confiesa que lo que más extraña es no poder viajar a visitar a su familia a Tandil. “Sería una irresponsabilidad ir”, dice, aunque tranquila de saber que estar lejos, en este momento, es una decisión amorosa, de protección a sus seres queridos.

Y aunque la mitad de su corazón está a 350 kilómetros de distancia, la otra mitad está con ella, compartiendo techo por primera vez. “Con Agus estamos felices porque sabemos que los dos lo elegimos, sabiendo que es por este momento”, cuenta Fernanda sobre la convivencia en una casa entre City Bell y Villa Elisa, que dejará cuando pase la cuarentena para volver a su departamento de soltera porque “con los horarios del teatro, yo necesito estar al lado del subte”, revela entre risas.

Juntos, en estos meses de aislamiento compartieron proyectos (Fer lo ayudó en la tercer temporada de su programa “Rada House”, que se emite por YouTube) y tiempo en las redes, lo que mejor les sale. Muestra de eso es el recordado video que grabaron juntos, sobre los soniditos de la playa.

El año pasado, la pareja atravesó un impasse que les sirvió para crecer. “Siempre decimos que fue muy doloroso pero muy necesario. De verdad fue muy sano para los dos”, cierra Metilli, convencida de que la separación los fortaleció.

