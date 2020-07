“Mujer con sorpresita”: la definición de Lussich que generó repudio en las redes

Con una foto mirando a los ojos de su enamorado Leo Alturria, Lizy Tagliani eligió escribir un descargo en su cuenta de Instagram, a propósito de la nueva polémica en torno a Rodrigo Lussich.

En una de las últimas emisiones del ciclo chimentero que conduce Jorge Rial, Lussich estaba al frente de su sección, “Los escandalones” e informó que el ex de Charlotte Caniggia, Lohan, está de en pareja nuevamente: “Está de novio con una modelo colombiana... Es una mujer claro, pero con sorpresita, porque está de novio con una modelo trans”. Sus palabras no fueron bien recibidas en las redes, donde recibió numerosas críticas.

Pero a quién realmente le desagradó ese mote que Lussich dijo, supuestamente a modo de “bromita” o queriéndose hacerse el gracioso, fue a la conductora de “El Precio Justo”, que se sintió tocada por esas palabras. “Debo reconocer que llamar ‘sorpresa’ a los genitales fue hasta normal en mi vocabulario tipo trava kinder etc y entiendo que pueda molestar. Se aprende de a poco. Pero tenemos que dejar de asombrarnos de que una persona se enamore de quien se le de la gana. Mirá, a mi novio le molesta más las garras que tengo en lugar de uñas en los pies que mi ‘sorpresa’. Nos amamos antes de desnudarnos por suerte. Yo al menos lo amo más allá de las formas y de los títulos”, fue el comienzo de su descargo.

Luego, Lizy decidió explayarse un poco más. “Alguien, no importa quién, (en alusión a Lussich) porque estoy segura que ni siquiera fue con mala intención, se refirió a una chica trans como una mujer con sorpresa y automáticamente me vino a la mente la cantidad de bromas que yo hice de mi con ese tema, del tipo trava con manija etc. Y dije ¿cuál sería la sorpresa si debajo de la ropa solo hay una cantidad limitada a dos posibilidades de genitales? ¿Por qué nos importa a quien decide amar una persona?”, fue el inicio de su reflexión. Y siguió: “De mi novio dijeron que es muy lindo, que es muy joven, que me quiere por la fama y sin embargo yo siento que es amor. Nos vimos y nos amamos antes de desnudarnos y este amor va a durar más allá de las formas y de los títulos. Yo amo vivir mi vida con humor pero esto lo escribo por muchas personas a las que les duele tener que vivir pidiendo permiso para buscar la felicidad en el rincón que más le guste, a quien tiene que explicar todo el tiempo que no elige ser de tal o cual forma, que le brota por los poros amar de esa manera, que no es rebeldía,que no es en contra de nadie,que su alma, su corazón y todos sus sentidos así se lo piden. Amar sentir y respetar no se puede llevar al tribunal de la justicia y la mirada del otro, pues es algo que nos pertenece a cada uno y es lo mas valioso que tenemos. Cuidémonos siempre”.

Disculpas

Las palabras de Lizy sumadas a las críticas que recibió en las redes generaron que el panelista decidiera salir a dar la “cara” de manera virtual.

“Mil disculpas públicas al colectivo LGTBIQ+ y en especial al colectivo trans por una frase fuera de lugar, innecesaria, estigmatizante y desafortunada. No es propia de mi, pero sucedió y me hago cargo. Entiendo que cuando suceden estas cosas las disculpas en general no conforman. Mi intención es llevar alegría y hacer reír. Quienes me conocen saben como soy y me expreso y lo que he defendido, no una, sino muchísimas veces mi condición y la de muchos. Lamento muchísimo mi error y pido disculpas nuevamente y lamento también que muchos de los que se han sentido lastimados suban la apuesta agrediendo el doble, ya que en mi punto, ejercen lo mismo que critican”, manifestó Lussich.