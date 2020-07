Mejillón Dorado, el invasor descubierto en Berisso

En el año 1991, un investigador de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, el doctor Gustavo Darrigran, registró por primera vez, en la costa del Río de la Plata, en Berisso, a una especie invasora, el mejillón dorado. Había encontrado cuatro o cinco individuos de mejillón dorado por metro cuadrado adheridos a las piedras de la costa. Pero un año después ya eran unos 20 mil, y al cabo de cuatro años había franjas que llegaban a 150 mil ejemplares sobre la misma superficie. Y hasta hoy, se fue extendiendo como una plaga incontenible, provocando daños millonarios.

Esta especie llegó proveniente del sudeste asiático, en principio desde China, mediante el vector más común, el agua de lastre de los barcos, es decir el líquido que se carga en los puertos de origen para darle peso a esos transportes cuando viajan con sus bodegas vacías y que, al llegar a destino, se descarga. Y se estima que mediante esa vía, unas 3 mil especies viajan a diario por el mundo. Pero en el caso del mejillón dorado, es sumamente dañino, ya que al adherirse a toda superficie dura disponible -lo que se conoce como “macrofouling” - es común que se fije en el interior de caños y filtros de tomas de agua para consumo humano, o de canales de riego y en sistemas de refrigeración de centrales eléctricas e industrias.

“Detener la producción para sanear estos sistemas provoca pérdidas millonarias”, señala Darrigran, dando como ejemplo los casos de grandes represas hidroeléctricas ubicadas sobre el Río Paraná, en las que una parada no programada de la actividad de una de sus Unidades Generadoras de Energía (UGE), provoca un perjuicio de aproximadamente 250 mil dólares diarios.

“Limpiar el “macrofouling” que provoca el mejillón dorado en cada una de las decenas de UGE con las que cuentan estas plantas lleva tres días, lo que ejemplifica claramente el gasto que ocasiona esta invasión”, destacó el investigador.

Claro que como el mejillón dorado, que lo hizo a contracorriente a una velocidad de 240 kilómetros por año, para arribar a toda la Cuenca del Plata y norte de Brasil, cerca de la Cuenca del río Amazonas, llegaron también muchas otras especies invasoras, como el caracol gigante africano, presente en las provincias de Corrientes y Misiones; la ostra del Pacífico u ostra japonesa, que luego de minar las playas arenosas de la Bahía San Blas, al sudoeste de Buenos Aires, ya está en la costa de Río Negro; y la almeja asiática, que ingresó por el Río de la Plata proveniente del sudeste de Asia, cubrió hasta el Amazonas y alcanzó Venezuela, entre otras.

“La llegada de especies no nativas es una problemática que explotó a partir de los ‘80 por dos factores -explica el doctor Darrigran- la globalización, que activó el comercio internacional a gran escala; y el cambio climático, con ambientes inestables permeables a la acción de las nuevas especies, las que al no encontrar competencia local por el espacio, se apoderan de él. Y prevenir las invasiones es mucho más económico y operativo que controlar a la especie invasora ya asentada dentro del territorio. Para ello, detectar las zonas comunes de ingreso de especies no nativas a nivel continental es fundamental y un enorme adelanto para que los gobiernos preocupados por el tema inicien métodos de prevención. Lograr que los gobernantes se preocupen por las bioinvasiones depende de la sociedad, para lo cual la educación y el conocimiento son fundamentales”.

Es por esto que el propio Darrigran, quien se desempeña como docente investigador en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP y en el Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación en Ciencias Exactas y Naturales (CONICET-UNLP), encabezó un trabajo que fue publicado en la revista Biological Invasions, en el que en coautoría con otros veintidós importantes malacólogos –como se llama a los especialistas en moluscos, es decir los invertebrados de cuerpo blando como almejas, caracoles y pulpos– de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, describió por primera vez cuáles son las especies de moluscos que están presentes en Sudamérica sin ser propias de aquí, su origen, punto de ingreso, primeros registros y mapas de distribución, además de puntualizar aquellas que son potenciales invasoras.

Así, pudieron identificar 86 especies no nativas presentes en 152 de las 189 ecorregiones en las que se divide América del Sur, es decir las áreas geográficamente definidas en la que dominan condiciones ambientales uniformes y se asientan determinados grupos animales y vegetales.

“Se considera especies no nativas a aquellas que fueron introducidas voluntaria o involuntariamente por la acción humana en hábitats de los que no son originarias -destaca el investigador platense- aunque no toda especie no nativa es invasora. Algunas se quedan localizadas en un ambiente determinado, no son problemáticas, o lo son en menor medida. Se convierten en invasoras cuando se adaptan al nuevo ecosistema, se dispersan en un amplio rango y se configuran como agentes de cambio y amenaza para la biodiversidad nativa. Este impacto negativo trae como factor de preocupación adicional un potencial severo daño económico para la sociedad afectada con la invasión”.