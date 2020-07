Akinfenwa, el jugador de más de 100 kilos que emocionó al mundo con su discurso

El mundo del fútbol está lleno de historias que merecen ser contadas y, una de ellas, es la de Adebayo Akinfenwa. Con un peso de más de 100 kilos, algo atípico en dicho deporte, logró ayer un histórico ascenso con el Wycombe Wanderers a la Segunda División de Inglaterra y emocionó a todos cuando habló en medio de las celebraciones.

“Hoy Dios ha hecho posible lo que parecía imposible. Hace cuatro años yo era prácticamente una persona desempleada. Pero para mí la vida y el fútbol son opiniones. Hay gente que ha dado su opinión sobre mí, pero son solo eso, opiniones. Espero que mi historia demuestra que la única opinión que importa es la tuya propia”, contó el delantero de 38 años en diálogo con la cadena televisiva Sky Sports.

En 2016, tras jugar su último partido con el Wimbledon (en el que marcó un gol), le aseguró a los medios: ”Creo que técnicamente soy desempleado, así que cualquier entrenador que quiera contratarme que me mande un WhatsApp”. Pero en medio de la incertidumbre apareció el Wycombe Wanderers, club en el que ya convirtió 56 goles y ya festejó dos ascensos: desde la Cuarta a la Tercera y la de ahora, desde la Tercera a la Segunda.

Su nombre completo es Saheed Adebayo Akinfenwa y nació el 10 de mayo de 1982 en Islington, ciudad perteneciente al Gran Londres. Se inició al fútbol en Lituania, ya que cuñado vivía allí y conocía al cuerpo técnico del FK Atlantas Klaipėda. Luego pasó al Barry Town F.C. de Gales y, a partir de su llegada al Boston United F.C, no se fue de Inglaterra y jugó en diferentes equipos del ascenso de dicho país. Hasta el momento ha disputado 739 encuentros y marcó 315 goles.

EL SALUDO DE JÜRGEN KLOPP

Adebayo Akinfenwa dijo en tono sarcástico que la única persona que podría saludarlo era Jürgen Klopp, el entrenador del Liverpool, club del que es hincha. El DT alemán escuchó sus palabras y le grabó un video que le hicieron llegar al atacante.

“¡Enhorabuena! Vi el partido, pero no las celebraciones de después ni tu entrevista, pero Henderson y otros jugadores me dijeron que querías que me pusiera en contacto contigo. Estoy seguro de que toda tu vida has sido, como mínimo, un futbolista de Championship y finalmente lo has conseguido. Bien hecho. Es una gran victoria. Espero que incluso en estos tiempos tan extraños puedas celebrarlo apropiadamante”, le dijo Klopp.