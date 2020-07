El intendente de La Plata Julio Garro anunció la restauración del Anfiteatro del Bosque, una joya de nuestra ciudad. En una entrevista exclusiva con eldia.com, el jefe comunal brindó los detalles de la inversión que rondará los 12 millones de pesos y demandará más de 4 meses de obra para recuperar ese espacio cultural que hoy luce abandonado.

"En época de pandemia este lugar tan platense puede ser la salida para el regreso de la actividad cultural para una Ciudad que destila arte. Los teatristas, que hoy lógicamente no pueden trabajar, tendrán aquí un lugar ideal. Tal vez sea uno de los primeros escenarios de la provincia de Buenos Aires que pueda volver a funcionar, nada más y nada menos que en el corazón de nuestra ciudad y en su eje fundacional", detalló el intendente Julio Garro en la entrevista con este medio, que incluyó una recorrida por el sector cerrado detrás del escenario.

Garro detalló que la puesta en valor de este teatro le permitirá darle impulso a otras actividades vinculadas al turismo, como la hotelería y gastronomía. "Estamos esperando que se vuelvan a autorizar las obras en el Gran Buenos Aires. Vamos a ser prudentes porque hay desarrolladores, emprendedores y arquitectos que no pueden trabajar y nosotros no vamos a hacerlo tampoco. Una vez que se nos autorice empezaremos a trabajar para cumplir este sueño que anhelamos los platenses".

El Anfiteatro Martín Fierro fue inaugurado inicialmente en 1913 y reinaugurado en 1949, con la estructura que dura hasta hoy. Está ubicado sobre el único islote del lago del Paseo el Bosque. Es un teatro a cielo abierto de estilo neoclásico romano con una capacidad de 2.000 butacas. Después de años de abandono y deterioro, varios sectores reclamaban su restauración. Hoy el municipio platense puede lograrlo.

Se trata de un sitio que desde hace 70 años atrás fue, en forma intermitente, escenario de recitales, obras de teatro, espectáculos de danza, proyecciones de películas y un larguísimo etcétera, protagonizados por figuras de nivel internacional, nacional y local. Actualmente lleva cinco años totalmente cerrado.

"El precio de la obra ronda los 12 millones de pesos, cifra muy baja para todos los beneficios que nos traerá: empleo y lugar de difusión de compañías de teatro, bandas de rock, escultores y artistas en general", agregó el Intendente, que remarcó que los trabajos demandarán 4 o 5 meses. "Ojalá que pueda estar listo para el 19 de noviembre, pero realmente es muy difícil poner fechas hoy en día. A veces es mejor demorarse un poco pero terminar las obras como la amerita este lugar".

El teatro es potestad del gobierno provincial, pero lo cedió al municipio de La Plata por diez años su uso, custodia y administración, renovable por 10 años más. "Es algo por lo cual el municipio estuvo luchando por mucho tiempo y es una alegría que los platenses podamos tenerlo", contó el Intendente.

La sala principal, que cuenta con 2.000 butacas y una estructura de pérgola en forma de óvalo, está prácticamente en condiciones de ser utilizado. "Se tendría que reemplazar alguna butaca y hidrolavar todo el sector", contó uno de los funcionarios que está detrás del proyecto. El mayor trabajo será el reacondicionamiento del sector de vestuarios y el bajo escenario (ver abajo).

"Con la gente de monumentos históricos vamos a comenzar la remodelación. Todo va a quedar como está. Seremos muy cuidadosos y prudentes. No vamos a cambiar el espíritu fundacional de este escenario. Una vez que la pandemia nos deje trabajar vamos a comenzar. Ahora van a ver un reducido grupo de personas realizando trabajos de limpieza. Se desmalezó la sala y estamos retirando maderas y escombros del sector cerrado", continuó sobre el andar de los trabajos.

La idea del gobierno municipal es justamente recuperar ese ícono de la cultura platense y volver a ubicarlo en el sitio que nunca debió haber perdido una vez que culmine el aislamiento por la pandemia. El regreso al Teatro del Lago se daría siempre cumpliendo los protocolos de distanciamiento social y la intención es que el público pueda apreciar las obras sentado butaca de por medio, entre otras medidas tendientes a resguardar la salud de los platenses.

"Es el agujero negro que tiene el Bosque. Cualquier persona que viene de afuera no puede creer que no esté funcionando. Rodeado de vegetación y a cinco minutos del centro de La Plata. Me imagino a la familia, a los jóvenes y a todos los platenses en general aquí adentro. Es de fácil acceso, tiene posibilidad de estacionamiento y con lugar para que se instalen los food trucks. Es verdad que hay otras prioridades, pero no tengo dudas que la recuperación de este lugar será un impulso importante en la reactivación de la economía tras esta pandemia que tanto nos afectó", cerró Julio Garro.

DETRÁS DE ESCENA

De acuerdo a un primer relevamiento, el 90% de las butacas está en buen estado y no será necesario renovarlas. Con hidrolavado y pintura quedarán listas para su uso. Todavía se conserva la madera en su mejor versión, incluso con el sistema rebatible. Son 2.000 asientos espaciados y cómodos para el uso del sector principal. En los costados, en la zona de la Pérgola, se pueden colocar más asientos para elevar la capacidad hasta las 3 mil ubicaciones, siempre y cuando la pandemia baja aflojando. De lo contrario será la mitad la cantidad de gente presente.

El escenario se conserva en buen estado. Salvo un sector por donde ingresó agua y deberá reemplazarse, el resto está perfecto. Hasta el techo, con un cielorraso de madera y yeso, también está intacto. De igual modo el telón metálico para aislar a esta edificación que data de mediados de la década del '40.

En semicírculo, en dos pisos, se encuentran los vestuarios y camarines. Casi todos tienen baño y gas. Según se contó la instalación eléctrica está para ser utilizada. Y en el último piso se puede acceder a un gran departamento que tiene hasta una cocina y dos habitaciones. Fue construído para que se alojen directores de orquesta o productores.

En el subsuelo están los depósitos, con restos de escenografías viejas. Y un detalle que permite imaginarse un museo en un corto plazo: varias butacas verdes del viejo teatro Argentino (las que se salvaron del incendio). Y en un rincón todavía de pie la barra de material del viejo bar que funcionaba allí sólo para los artistas.