Qué dicen los infectólogos sobre la próxima etapa de la cuarentena

El presidente Alberto Fernández anunciará el próximo viernes cómo continuará el aislamiento social dispuesto ante el avance del coronavirus, después de reunirse con infectólogos y de analizar la evolución de una pandemia que en las últimas 24 horas dejó un récord de 82 muertos y 4.250 contagios en el país. ¿Qué dicen los infectólogos respecto de la decisión que tomaron el presidente junto a Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta?

Hoy por la mañana, el infectólogo Tomás Orduna, uno de los médicos que asesora al Gobierno de Alberto Fernández en la crisis del coronavirus, habló sobre las cifras que se conocieron ayer de la pandemia en el país, y afirmó que se trató de un golpe muy fuerte justo en medio de la confección del nuevo plan de cuarentena para implementar a partir del fin de semana. De todas maneras, confirmó que la decisión de flexibilizar "ya está tomada".

"Ayer nos dieron una piña en los dientes. Veníamos con siete u ocho días de un amesetamiento en 3000, 3500 casos, pensamos que eso podía ser la cumbre. Pero no. Y pasó cuando ya está decidido y hay que dar el empuje final a cómo va a ser la próxima etapa" del aislamiento, declaró Orduna en diálogo con la radio AM750. Aunque desde el Gobierno indican que si los número empeoran, habrá que volver atrás.

Ricardo Rüttimann, médico pediatra e infectólogo, miembro de la Fundación del Centro de Estudios Infectológicos y de la SADI explicó que "yo creo que mirar las fotos día a día es complicado. Hay que mirar la película y se ve que hace 10 días se mantiene en el promedio de casos. Me parece que no hay que guiarse por estos grandes saltos, sino por las tendencias a lo largo de las semanas. Porque el número de casos también varía según cuántas personas se testearon y eso cambia por un montón de variables. Me inclino más por ir hacia una etapa de más apertura".

"Todos los esfuerzos que se hicieron fueron para contener la situación sanitaria. Pero por supuesto que las medidas que se tomaron también impactaron en otras cuestiones, como el estado de ánimo y la economía de las personas. Con las cifras actuales, relajar las medidas de contención es algo que me inquieta. No obstante, yo entiendo la complejidad de las decisiones porque esta pandemia nos pone frente a múltiples desafíos", indica Pablo Scapellato, infectólogo, mimbro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).