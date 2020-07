“El futuro de Lionel Messi es para preocuparse”

El futuro de Lionel Messi en Barcelona es “motivo de preocupación”, dijo el ex presidente del club Joan Laporta, quien también criticó a la actual dirigencia. “Es un motivo de preocupación su futuro y cuando digo que vamos a estar vigilantes, este es uno de los temas a los que me refiero. Messi es un jugador todavía con mucho recorrido, es el mejor de la historia y hay que crear las condiciones adecuadas para que siga”, dijo. “Quiero que Messi esté en 2021, pero me da miedo que alguna decisión de la junta pueda llevar a una decisión quizás irreversible”, agregó.