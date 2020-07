Video.- Dobló, no enderezó la marcha y chocó contra una columna de alumbrado

Por causas que todavía no han sido establecidas, una camioneta quedó prácticamente destrozada al impactar contra una columna de alumbradoen 131 y 54. El siniestro quedó registrado en las cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Plata y se observa que el conductor perdió el control del vehículo.

Al tomar una curva la camioneta no corrgió su marcha e impactó contra la columna. Agentes del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) local dieron aviso al 911. El vehículo quedó visiblemente averiado en su parte delantera, con el capot levantado. Se hizo presente personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), cuyos profesionales asistieron a los heridos.