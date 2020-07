Cómo es el plan gradual de reapertura de actividades en Capital Federal

El Gobierno porteño anunció hoy un plan gradual de reactivación en la nueva etapa de la cuarentena, que comenzará el lunes próximo con la apertura de comercios barriales, la vuelta de la práctica deportiva al aire libre, la ampliación a toda la semana de los paseos con los niños con el permiso de ingresar a las plazas y la posibilidad del rezo individual en los templos.



El cronograma elaborado por el Gobierno de la Ciudad consta de seis etapas y la primera arrancará el lunes 20 y se extenderá hasta al lunes 3 de agosto.



Las medidas fueron adelantadas por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la conferencia de prensa que encabezó en la Quinta de Olivos el presidente Alberto Fernández y luego explicó los detalles en una presentación en la sede del Ejecutivo de Parque Patricios.



"La pandemia hizo que se restrinjan libertades en todo el mundo. Este plan se apoya en el comportamiento que tenemos como sociedad para recuperarlas y para reducir el riesgo de volver atrás", dijo Rodríguez Larreta.



Y, agregó que "el inicio de este plan gradual no significa de ninguna manera que le hayamos ganado al virus. Tenemos que seguir cuidándonos para poder avanzar".



El lunes 20 reabrirán los comercios de cercanía y galerías barriales -excluyendo a los de venta de indumentaria y calzado", que fueron considerados como "no esenciales" dentro del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus y la concurrencia de los clientes deberá ser de acuerdo al número den DNI: días pares, DNI pares, días impares, DNI impares.



Para los comercios de gastronomía, permanecerá la modalidad del "retiro en el local" o "take away"; mientras que para las establecimientos educativos se permitirá el regreso del personal administrativo.



El lunes también quedarán habilitadas las prácticas deportivas al aire libre, que fueron suspendidas a inicios de julio, cuando se dispuso un endurecimiento de la cuarentena, y se podrá salir a correr, caminar, andar en bicicletas y patines entre las 18 a 10, también de acuerdo a la finalización del DNI, con distanciamiento de dos metros, uso del tapabocas y no más de dos personas juntas.



Se reanudará el 20 la actividad para los escribanos y el streaming de música para difusión de actividades culturales, como recitales de música.



Desde el 21, comenzará a regir el nuevo esquema de salidas recreativas para niños y niñas, que hasta hoy es solo para los fines de semana, y se extenderá también a los martes y jueves, en el horario de 10 a 18, sin la restricción por día según el DNI, pero manteniendo la posibilidad que sean solo a 500 metros del domicilio de residencia con una duración de una hora.



En ese punto, la Ciudad abrirá las plazas y parques que permanecían con las rejas cerradas o con precintos que impedían los accesos pero no se podrá usar la zona del patio de juegos ni las postas aeróbicas.



El miércoles 22, abrirán sus puertas los locales de venta de ropa y calzado, de acuerdo a la finalización del DNI; en tanto que se autorizará la apertura de los templos para tareas administrativas, celebraciones online y rezo individual con un tope de diez personas.



Ese día también volverán los lavaderos de autos, los paseadores de perros y la industria del juguete; mientras que el sábado 25 podrán retomar su actividad las empresas de mudanza, solo los fines de semana.



Para el lunes 27, se extenderán a todos los días de la semana las salidas con los chicos, podrán volver al trabajo los abogados y las galerías de arte, con turno.



El miércoles 29, en tanto, quedarán habilitadas las peluquerías y los comercios que brindan servicios de depilación, manicuría y pedicuría; así como también podrán volver a prestar atención los psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, kinesiólogos que trabajan con trastornos del neurodesarrollo y para la tercera edad y fonoaudiólogos que asisten casos de trastorno del espectro autista.



Para concluir la primera etapa, el lunes 3 de agosto se reactivarán los comercios de cercanía en avenidas de alta circulación en una medida que "incluye los rubros de indumentaria y calzado con DNI según el día", pero no regirá para las zonas de Centros de Trasbordo como Liniers, Retiro y Constitución, y la calle Avellaneda y de Once.



Para la segunda etapa del plan, se contempla la actividad administrativa de los museos, las bibliotecas sin permanencia, los deportes individuales al aire libre amateur y federados, quedará sin efecto el número de DNI para las salidas deportivas, las grabaciones de cine publicitario, los estacionamientos privados y la gastronomía al aire libre, sin servicio.



Para la tercera fase del plan, se liberará la actividad física totalmente, se abrirá el Jardín Botánico y las Reservas Ecológicas, se habilitarán las reuniones sociales al aire libre con un límite de 10 personas y las obras de construcción a las que la falten 90 días para su finalización.



También, se permitirá el servicio doméstico con trabajadoras que residan dentro de la Ciudad, podrán reabrir los shoppings solo para llevar y retirar productos, las academias de conducción y la gastronomía al aire libre, con servicio.



La cuarta etapa, en tanto, abrirá el Ecoparque, los patios de juego al aire libre, se podrán hacer reuniones sociales en espacios cerrados con límite de diez personas; al tiempo que volverán los gimnasios al aire libre, los comercios de las zonas de alto tránsito y las obras de construcción de más de 5.000 metros.



Para la quinta etapa, se autorizarán las visitas a los geriátricos de familiares, volverá el teatro comercial, la totalidad de la actividad de los shoppings y el 50% de la gastronomía, en el sector interior de los locales.



Para la última etapa del cronograma, se dispuso la habilitación de eventos deportivos y masivos, los boliches, los gimnasios, los hoteles, las reuniones sociales normalizadas y la gastronomía.